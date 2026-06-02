Гроші завжди течуть туди, де є перспективи. Прямі іноземні інвестиції — це найкращий індикатор того, де світові корпорації будують нові заводи, розширюють потужності та роблять довгострокові ставки на зростання.
Причина. Високий споживчий попит, великий технологічний сектор та значні програми витрат на інфраструктуру продовжують підтримувати довіру інвесторів до американських ринків.
Другу сходинку за іноземними інвестиціями впевнено посів Сінгапур із показником близько $143 мільярдів, а одразу за ним із мінімальним відривом — Гонконг та Китай. Як бачимо, розрив між США та іншими країнами залишається колосальним.
Цікаво, що серед лідерів за обсягами залучених інвестицій опинилися не найбільші світові економіки, а глобальні фінансові та корпоративні центри.
Такі території, як Сінгапур, Гонконг, Люксембург та Кайманові Острови, залучають непропорційно великі потоки капіталу відносно розмірів своїх економік. Вони виконують роль своєрідних «воріт» для транснаціональних інвестицій та міжнародних фінансів.
У 2024 році диверсифікація виробництва та переформатування глобальних ланцюжків постачань продовжили змінювати напрямки руху капіталу. Це зіграло на руку кільком великим країнам із ринками, що розвиваються.
Зокрема, Бразилія залучила близько $59 мільярдів. Мексика отримала майже $37 мільярдів — компанії активно розширюють там виробничі потужності, щоб бути ближче до американського ринку. Індія забезпечила приплив $28 мільярдів завдяки зростанню в індустрії технологій, промисловості та цифровій інфраструктурі. Привабливими напрямками у Південно-Східній Азії також залишаються В’єтнам та Індонезія.
Водночас у деяких розвинених країнах — серед яких Велика Британія, Швейцарія та Ірландія — зафіксовано від’ємні показники припливу інвестицій. Проте експерти зазначають, що це свідчить скоріше про внутрішні корпоративні реструктуризації, продаж активів та коливання фінансових потоків, аніж про реальний обвал їхньої економічної активності.
Топ-15 країн за обсягом припливу прямих іноземних інвестицій (2024 рік)
США — $279 млрд
Сінгапур — $143 млрд
Гонконг — $126 млрд
Китай — $116 млрд
Люксембург — $106 млрд
Канада — $64 млрд
Бразилія — $59 млрд
Австралія — $53 млрд
Єгипет — $47 млрд
ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати) — $46 млрд
Мексика — $37 млрд
Кайманові Острови — $36_млрд
Франція — $34 млрд
Іспанія — $31 млрд
Індія — $28 млрд
