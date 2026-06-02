Куди течуть мільярди — ТОП-100 країн для інвестицій

Світові інвестиції

Гроші завжди течуть туди, де є перспективи. Прямі іноземні інвестиції — це найкращий індикатор того, де світові корпорації будують нові заводи, розширюють потужності та роблять довгострокові ставки на зростання.

Про це пише Visual Capitalist

За 2024 рік загальний обсяг глобальних прямих іноземних інвестицій склав приблизно $1,5 трильйона. Такими даними оперує Конференція ООН з торгівлі та розвитку.

Поки Сполучені Штати впевнено утримують абсолютне лідерство з величезним відривом, невеликі фінансові центри демонструють дива залучення капіталу, випереджаючи великі економіки світу.

Трійка лідерів

Сполучені Штати Америки залишаються головним магнітом для світового капіталу. У 2024 році США залучили майже $279 мільярдів прямих іноземних інвестицій.

Причина. Високий споживчий попит, великий технологічний сектор та значні програми витрат на інфраструктуру продовжують підтримувати довіру інвесторів до американських ринків.

Другу сходинку за іноземними інвестиціями впевнено посів Сінгапур із показником близько $143 мільярдів, а одразу за ним із мінімальним відривом — Гонконг та Китай. Як бачимо, розрив між США та іншими країнами залишається колосальним.

Цікаво, що серед лідерів за обсягами залучених інвестицій опинилися не найбільші світові економіки, а глобальні фінансові та корпоративні центри.

Такі території, як Сінгапур, Гонконг, Люксембург та Кайманові Острови, залучають непропорційно великі потоки капіталу відносно розмірів своїх економік. Вони виконують роль своєрідних «воріт» для транснаціональних інвестицій та міжнародних фінансів.

Нові ринки перекроюють карту постачань

У 2024 році диверсифікація виробництва та переформатування глобальних ланцюжків постачань продовжили змінювати напрямки руху капіталу. Це зіграло на руку кільком великим країнам із ринками, що розвиваються.

Зокрема, Бразилія залучила близько $59 мільярдів. Мексика отримала майже $37 мільярдів — компанії активно розширюють там виробничі потужності, щоб бути ближче до американського ринку. Індія забезпечила приплив $28 мільярдів завдяки зростанню в індустрії технологій, промисловості та цифровій інфраструктурі. Привабливими напрямками у Південно-Східній Азії також залишаються В’єтнам та Індонезія.

Водночас у деяких розвинених країнах — серед яких Велика Британія, Швейцарія та Ірландія — зафіксовано від’ємні показники припливу інвестицій. Проте експерти зазначають, що це свідчить скоріше про внутрішні корпоративні реструктуризації, продаж активів та коливання фінансових потоків, аніж про реальний обвал їхньої економічної активності.

Топ-15 країн за обсягом припливу прямих іноземних інвестицій (2024 рік)

США — $279 млрд Сінгапур — $143 млрд Гонконг — $126 млрд Китай — $116 млрд Люксембург — $106 млрд Канада — $64 млрд Бразилія — $59 млрд Австралія — $53 млрд Єгипет — $47 млрд ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати) — $46 млрд Мексика — $37 млрд Кайманові Острови — $36_млрд Франція — $34 млрд Іспанія — $31 млрд Індія — $28 млрд

