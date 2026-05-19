На які критерії варто звертати увагу під час інвестування — думки експертів



Інвестуючи, кожна людина повинна мати чітко визначену стратегію. Дехто обирає агресивний підхід на ринку, інші — більш пасивний. Які переваги та недоліки мають ці стратегії, і на що слід звертати особливу увагу під час інвестування?

Про це під час щорічної конференції Invest Talk Summit розповіли адвокат, ютубер, роздрібний інвестор — Тарас Гук. Говорила про це й інвесторка, фінансова радниця, педагогиня, засновниця школи інвестицій «Invest school by Tetiana Borymska» та дитячого центру «CashFlow kids» — Тетяна Боримська.

Агресивна та пасивна стратегії: у чому різниця

Перше, на чому акцентували свою увагу спікери — як допоможе вам агресивна та пасивна стратегія, коли ринок росте. Як зазначила Боримська, якщо у вас є прописана стратегія і вона агресивна, то треба йти за своїм планом і не зраджувати собі в цьому.

Якщо ви прихильник пасивного інвестування і щомісяця вкладаєте однакову суму в ті самі активи, наприклад ETF-фонди, така стратегія працює ефективно як на ринку зростання, так і на ринку спаду.

Щодо зростання ринку, Гук підкреслив, що поки ринок росте, інвестор може залишатися спокійним, адже головним в інвестуванні є прибуток. Він зауважив, що агресивна стратегія не завжди є ефективною, оскільки успіх у ній досягає лише незначна частина інвесторів.

Фахівці відзначили, що значну роль відіграють страх, жадібність та емоційна складова. Коли рішеннями керують емоції, інвестор може діяти необачно та імпульсивно, що є однією з найсерйозніших помилок у фінансових стратегіях.

Спікери наголосили, що критично важливо вміти робити дві речі: утримуватися від ухвалення рішень під впливом емоцій і не інвестувати, якщо ви не готові до можливих втрат до 50% вкладеного капіталу.

Довгострокова стратегія та диверсифікація

Як приклад, Боримська навела історію інвесторів, які протягом 2−3 років практично не змінювали свій портфель, але при цьому отримали 80−90% прибутку. Вони просто чекали, поки ринок відновиться після просадки, і уникали інвестицій, коли над ними брала гору емоційна реакція. На думку фінансової радниці, саме це і є суть довгострокової стратегії.

«Варто розуміти, для чого у вас певний актив у вашому портфелі. Інвестувати за чиєюсь рекомендацією не варто. Якщо вами керують емоції, то не чіпайте взагалі поки портфель, почекаєте поки емоції вщухнуть», — сказала Боримська.

Окремо спікери поділилися своїм досвідом інвестування та розповіли, в що вони вкладаються зараз.

Зокрема, Боримська зазначила, що зараз робить акцент на захисті активів, а вже потім йде прибуток. Також вона стала більш прискіпливою до підбору та аналізу паперів фондового ринку.

«Я люблю дивитися на компанії таким чином, щоб уявляти, що ці прибутки вже є. S&P500 — основа портфелю, а також золото та технології. Тому, в цій усій ситуації дуже важливою є диверсифікація. Варто іноді робити пропорційність свого портфелю. Тобто, коли один актив без проблем у вашому портфелі замінює інший в разі якоїсь ситуації», — зазначила вона.

На що звертати увагу при виборі компаній

У питанні збереження коштів Тарас Гук також підкреслив, що стратегією може бути додавання нових компаній до портфеля під час просідання ринку. Щодо власного портфеля, він дотримується більш агресивного підходу, обираючи найперспективніші компанії.

«Історично компанія повинна демонструвати принаймні п’ятирічний прибутковий період, а її річна виручка має зростати на 10−15% щороку. Важливо також, щоб зростала і маржа. Перед тим, як обрати компанію, треба дивитися 3−4 квартали на її звітність компанії, щоб розуміти, чи треба в неї вкладатися», — підсумував Гук.

