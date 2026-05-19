0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найприбутковіші банки України у 2026 році

Фондовий ринок
74
За січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн
За січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн
Чистий прибуток державного ПриватБанку у січні-березні 2026 року скоротився на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 12,85 млрд грн. Водночас ПриватБанк забезпечив 49,4% усього фінансового результату банківської системи України за перший квартал 2026 року.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку України.
Загалом за січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн, що на що на 34,1%, або 13,46 млрд менше за результат аналогічного періоду минулого року.

До п’ятірки найприбутковіших банків також увійшли

  • Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистого прибутку;
  • Універсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.
Прибуток Ощадбанку скоротився майже у 2,5 раза порівняно з першим кварталом 2025 року. Водночас Універсал Банк збільшив фінансовий результат на 36,3%.
Слідом за ними йдуть ПУМБ — 1,38 млрд грн та Райффайзен Банк — 1,29 млрд грн, які зменшили цей показник відповідно на 11,3% та 41,7%.
Місце для вашої реклами
Інфографіку створено за допомогою AI
Інфографіку створено за допомогою AI

Друга п’ятірка

Другу п’ятірку очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 1,19 млрд грн, що майже у 2,1 раза менше за показник першого кварталу 2025 року.
До другої п’ятірки також увійшли банки з іноземним капіталом:
  • ОТП Банк — 996,13 млн грн;
  • Сітібанк — 738,81 млн грн;
  • Креді Агріколь Банк — 695,91 млн грн;
  • Укрсиббанк — 670,50 млн грн.
Усі ці банки зафіксували зниження прибутку порівняно з першим кварталом 2025 року.

В Україні зафіксували 11 збиткових банків

Серед збиткових банків найбільший негативний фінансовий результат показав Банк «Альянс» — 66,14 млн грн збитку. У першому кварталі 2025 року банк також працював зі збитком, який тоді становив 163,92 млн грн.
Далі йдуть два банки, які Нацбанк визнав неплатоспроможними у лютому цього року і які згодом перейшли до нових інвесторів. ПІН Банк, придбаний польською фінтехкомпанією ZEN.COM, збільшив чистий збиток до 21,79 млн грн із 14,60 млн грн за перший квартал 2025 року. Мотор-Банк, активи та зобов’язання якого придбав Асвіо Банк, отримав 16,08 млн грн чистого збитку проти 3,47 млн грн чистого прибутку роком раніше.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що учасники банківського ринку не вбачають потреби збільшувати базовий місячний ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн. Клієнти з вищими офіційними доходами або підтвердженим походженням коштів можуть отримати індивідуальний ліміт у банку.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПриватБанкОщадбанкmonobankПУМБРайффайзен БанкОТП Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems