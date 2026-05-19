Найприбутковіші банки України у 2026 році

За січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн

Чистий прибуток державного ПриватБанку у січні-березні 2026 року скоротився на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 12,85 млрд грн. Водночас ПриватБанк забезпечив 49,4% усього фінансового результату банківської системи України за перший квартал 2026 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку України.

Загалом за січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн, що на що на 34,1%, або 13,46 млрд менше за результат аналогічного періоду минулого року.

До п’ятірки найприбутковіших банків також увійшли

Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистого прибутку;

Універсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.

Прибуток Ощадбанку скоротився майже у 2,5 раза порівняно з першим кварталом 2025 року. Водночас Універсал Банк збільшив фінансовий результат на 36,3%.

Слідом за ними йдуть ПУМБ — 1,38 млрд грн та Райффайзен Банк — 1,29 млрд грн, які зменшили цей показник відповідно на 11,3% та 41,7%.

Інфографіку створено за допомогою AI

Друга п’ятірка

Другу п’ятірку очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 1,19 млрд грн, що майже у 2,1 раза менше за показник першого кварталу 2025 року.

До другої п’ятірки також увійшли банки з іноземним капіталом:

ОТП Банк — 996,13 млн грн;

Сітібанк — 738,81 млн грн;

Креді Агріколь Банк — 695,91 млн грн;

Укрсиббанк — 670,50 млн грн.

Усі ці банки зафіксували зниження прибутку порівняно з першим кварталом 2025 року.

В Україні зафіксували 11 збиткових банків

Серед збиткових банків найбільший негативний фінансовий результат показав Банк «Альянс» — 66,14 млн грн збитку. У першому кварталі 2025 року банк також працював зі збитком, який тоді становив 163,92 млн грн.

Далі йдуть два банки, які Нацбанк визнав неплатоспроможними у лютому цього року і які згодом перейшли до нових інвесторів. ПІН Банк, придбаний польською фінтехкомпанією ZEN.COM, збільшив чистий збиток до 21,79 млн грн із 14,60 млн грн за перший квартал 2025 року. Мотор-Банк, активи та зобов’язання якого придбав Асвіо Банк , отримав 16,08 млн грн чистого збитку проти 3,47 млн грн чистого прибутку роком раніше.

