Банки не планують підвищувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн Сьогодні 10:00 — Фінтех і Картки

Учасники банківського ринку не вбачають потреби збільшувати базовий місячний ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн. Клієнти з вищими офіційними доходами або підтвердженим походженням коштів можуть отримати індивідуальний ліміт у банку.

Про це повідомив президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Як формувався ліміт

За словами Дубаса, ліміт у 100 тис. грн визначали за простим принципом: на момент ухвалення рішення середня зарплата в Україні становила 22−25 тис. грн, а встановлений поріг приблизно у чотири рази перевищував цей показник.

До банків зверталися клієнти з вищими офіційними доходами, а також військовослужбовці, які отримують бойові виплати, із проханням встановити більші ліміти.

Для цього клієнти можуть підтвердити доходи через довідки ОК-5 та ОК-7 у застосунку «Дія». Після перевірки документів банк має право встановити індивідуальний ліміт відповідно до підтвердженого джерела надходжень.

Банки також можуть враховувати інші підтверджені джерела походження коштів, зокрема договори купівлі-продажу автомобіля, нерухомості чи іншого майна.

На що спрямований меморандум

«Цей меморандум більше стосується нових підходів саме до компаній-оболонок із певними індикаторами та використання ФОП першої, другої і третьої груп для дроблення платежів і сумнівних операцій», — повідомив Дубас.

Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов повідомив у Facebook, що до оновленого меморандуму вже приєдналися 25 банків і небанківських установ.

Він наголосив, що меморандум є інструментом саморегуляції ринку та не замінює законодавства. Кожен банк і надалі працюватиме в межах чинного законодавства, власної політики та ризик-орієнтованого підходу.

Довідка Finance.ua:

14 травня Національна асоціація банків України разом з Асоціацією українських банків підписали оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг;

перший меморандум було підписано 10 грудня 2024 року. Спочатку до нього долучилися чотири великі банки-емітенти, а сам документ залишався відкритим для приєднання інших банків та надавачів платіжних послуг. Надалі до ініціативи приєднувалися інші учасники ринку. На початок 2026 року до нього приєдналися більше 50 банків та фінансових установ;



тоді запровадили такі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня;



ключова мета нового меморандуму — забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, попередження шахрайства та недопущення використання фінансово-банківської системи у незаконних цілях шляхом через запровадження єдиних правил роботи для всіх підписантів;



меморандум деталізує підходи до роботи з новоствореними та неактивними ФОП, передбачає окремі механізми для юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності, а також посилює антифрод-підходи та моніторинг з метою протидії використанню так званих «дропів» — осіб, чиї рахунки або платіжні інструменти можуть використовуватись для переміщення коштів у межах незаконних схем та обслуговування тіньового сектору економіки.

