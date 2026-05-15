Банки не планують підвищувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн
Як формувався ліміт
На що спрямований меморандум
Довідка Finance.ua:
- 14 травня Національна асоціація банків України разом з Асоціацією українських банків підписали оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг;
- перший меморандум було підписано 10 грудня 2024 року. Спочатку до нього долучилися чотири великі банки-емітенти, а сам документ залишався відкритим для приєднання інших банків та надавачів платіжних послуг. Надалі до ініціативи приєднувалися інші учасники ринку. На початок 2026 року до нього приєдналися більше 50 банків та фінансових установ;
- тоді запровадили такі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня;
- ключова мета нового меморандуму — забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, попередження шахрайства та недопущення використання фінансово-банківської системи у незаконних цілях шляхом через запровадження єдиних правил роботи для всіх підписантів;
- меморандум деталізує підходи до роботи з новоствореними та неактивними ФОП, передбачає окремі механізми для юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності, а також посилює антифрод-підходи та моніторинг з метою протидії використанню так званих «дропів» — осіб, чиї рахунки або платіжні інструменти можуть використовуватись для переміщення коштів у межах незаконних схем та обслуговування тіньового сектору економіки.
За переказ від родичів можуть оштрафувати: які правила діють у Польщі
Сонячний літак, який облетів Землю, завершив історію катастрофою
Дія. AI тепер працює у застосунку — які функції доступні
«Національний кешбек»: що потрібно зробити до 15 травня, щоб не втратити гроші
Ліміти на перекази на новостворених та «сплячих» ФОП та юросіб: які суми
В Китаї показали пілотованого робота-трансформера