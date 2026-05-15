Реєстр рахунків: що насправді знатиме податкова та банки? Новий закон про SEPA

Уже в травні Верховна Рада може розглянути законопроєкт № 14327-д, який має створити правову основу для приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро.

Про це у новому відео для Finance.ua розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

За його словами, йдеться не лише про технічне спрощення переказів у євро, а про масштабне наближення української банківської системи до стандартів Європейського Союзу.

SEPA є лише одним із кроків у цьому процесі, але саме його результати можуть найшвидше відчути звичайні громадяни та бізнес.

Що таке SEPA і як це вплине на українців

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона платежів у євро, у межах якої перекази між країнами здійснюються за уніфікованими правилами.

Для громадян та компаній це означає три ключові переваги:

платежі можуть стати швидшими;

перекази можуть подешевшати;

правила проведення операцій стануть більш зрозумілими.

Після повноцінного приєднання України до SEPA перекази в євро мають здійснюватися значно швидше, а окремі платежі в перспективі можуть стати миттєвими.

Для українців це означає більш зручне отримання коштів з Європи та перекази до країн ЄС без зайвих витрат і затримок.

Для бізнесу це також важлива зміна: платежі за контрактами надходитимуть швидше, а співпраця з європейськими партнерами стане простішою та прогнозованішою.

Чи створять в Україні реєстр усіх банківських рахунків

Однією з найбільш обговорюваних норм законопроєкту № 14327-д є створення єдиного державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.

Як пояснює Мамедов, у такому реєстрі міститиметься лише базова інформація:

номер рахунку у форматі IBAN;

назва банку;

дані власника рахунку.

Інформація про залишки коштів, рух грошей або джерела надходжень до реєстру не включатиметься.

Тобто реєстр відповідатиме лише на запитання, у якому банку людина відкрила рахунок, але не показуватиме, скільки на ньому грошей.

Чи є привід для занепокоєння

За словами Мамедова, подібні реєстри давно працюють у багатьох країнах Європейського Союзу.

Їхнє головне завдання — зробити фінансову систему більш структурованою, прозорою та сумісною з європейськими стандартами, а не посилити контроль над громадянами.

Тому приєднання до SEPA не означає автоматичного розкриття банківської таємниці або доступу держави до інформації про кошти на рахунках.

Натомість українці можуть отримати відчутну практичну перевагу: швидші, дешевші та зрозуміліші перекази в євро, а також ще один важливий крок на шляху до фінансової інтеграції України з Європейським Союзом.

