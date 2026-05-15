Реєстр рахунків: що насправді знатиме податкова та банки? Новий закон про SEPA

Уже в травні Верховна Рада може розглянути законопроєкт № 14327-д, який має створити правову основу для приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро.
Про це у новому відео для Finance.ua розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.
За його словами, йдеться не лише про технічне спрощення переказів у євро, а про масштабне наближення української банківської системи до стандартів Європейського Союзу.
SEPA є лише одним із кроків у цьому процесі, але саме його результати можуть найшвидше відчути звичайні громадяни та бізнес.

Що таке SEPA і як це вплине на українців

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона платежів у євро, у межах якої перекази між країнами здійснюються за уніфікованими правилами.
Для громадян та компаній це означає три ключові переваги:
  • платежі можуть стати швидшими;
  • перекази можуть подешевшати;
  • правила проведення операцій стануть більш зрозумілими.
Після повноцінного приєднання України до SEPA перекази в євро мають здійснюватися значно швидше, а окремі платежі в перспективі можуть стати миттєвими.
Для українців це означає більш зручне отримання коштів з Європи та перекази до країн ЄС без зайвих витрат і затримок.
Для бізнесу це також важлива зміна: платежі за контрактами надходитимуть швидше, а співпраця з європейськими партнерами стане простішою та прогнозованішою.

Чи створять в Україні реєстр усіх банківських рахунків

Однією з найбільш обговорюваних норм законопроєкту № 14327-д є створення єдиного державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.
Як пояснює Мамедов, у такому реєстрі міститиметься лише базова інформація:
  • номер рахунку у форматі IBAN;
  • назва банку;
  • дані власника рахунку.
Інформація про залишки коштів, рух грошей або джерела надходжень до реєстру не включатиметься.
Тобто реєстр відповідатиме лише на запитання, у якому банку людина відкрила рахунок, але не показуватиме, скільки на ньому грошей.

Чи є привід для занепокоєння

За словами Мамедова, подібні реєстри давно працюють у багатьох країнах Європейського Союзу.
Їхнє головне завдання — зробити фінансову систему більш структурованою, прозорою та сумісною з європейськими стандартами, а не посилити контроль над громадянами.
Тому приєднання до SEPA не означає автоматичного розкриття банківської таємниці або доступу держави до інформації про кошти на рахунках.
Натомість українці можуть отримати відчутну практичну перевагу: швидші, дешевші та зрозуміліші перекази в євро, а також ще один важливий крок на шляху до фінансової інтеграції України з Європейським Союзом.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банківські рахункиРеєстри
