Реєстр рахунків: що насправді знатиме податкова та банки? Новий закон про SEPA Уже в травні Верховна Рада може розглянути законопроєкт № 14327-д, який має створити правову основу для приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Про це у новому відео для Finance.ua розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов. За його словами, йдеться не лише про технічне спрощення переказів у євро, а про масштабне наближення української банківської системи до стандартів Європейського Союзу. SEPA є лише одним із кроків у цьому процесі, але саме його результати можуть найшвидше відчути звичайні громадяни та бізнес. Що таке SEPA і як це вплине на українців SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона платежів у євро, у межах якої перекази між країнами здійснюються за уніфікованими правилами. Для громадян та компаній це означає три ключові переваги: платежі можуть стати швидшими; перекази можуть подешевшати; правила проведення операцій стануть більш зрозумілими. Після повноцінного приєднання України до SEPA перекази в євро мають здійснюватися значно швидше, а окремі платежі в перспективі можуть стати миттєвими. Для українців це означає більш зручне отримання коштів з Європи та перекази до країн ЄС без зайвих витрат і затримок. Для бізнесу це також важлива зміна: платежі за контрактами надходитимуть швидше, а співпраця з європейськими партнерами стане простішою та прогнозованішою. Чи створять в Україні реєстр усіх банківських рахунків Однією з найбільш обговорюваних норм законопроєкту № 14327-д є створення єдиного державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. Як пояснює Мамедов, у такому реєстрі міститиметься лише базова інформація: номер рахунку у форматі IBAN; назва банку; дані власника рахунку. Інформація про залишки коштів, рух грошей або джерела надходжень до реєстру не включатиметься. Тобто реєстр відповідатиме лише на запитання, у якому банку людина відкрила рахунок, але не показуватиме, скільки на ньому грошей. Чи є привід для занепокоєння За словами Мамедова, подібні реєстри давно працюють у багатьох країнах Європейського Союзу. Їхнє головне завдання — зробити фінансову систему більш структурованою, прозорою та сумісною з європейськими стандартами, а не посилити контроль над громадянами. Тому приєднання до SEPA не означає автоматичного розкриття банківської таємниці або доступу держави до інформації про кошти на рахунках. Натомість українці можуть отримати відчутну практичну перевагу: швидші, дешевші та зрозуміліші перекази в євро, а також ще один важливий крок на шляху до фінансової інтеграції України з Європейським Союзом.