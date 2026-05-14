Ліміти на перекази на новостворених та «сплячих» ФОП та юросіб: які суми

Фінтех і Картки
З серпня 2026 року планується поширити на перекази з рахунків новостворених та «сплячих» фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб.

Які суми

Меморандум з прозорості ринку платіжних послуг, яким банки у 2025 році ввели ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб 50−100 тис. грн на місяць.
Про це йдеться в проєкті меморандуму, яким планується підписати у четвер і з яким ознайомилося агентство «Інтерфакс-Україна».

Які ліміти

  • Для ФОП 2-ї та 3-ї груп на першому етапі передбачено ліміт до 3 млн грн на місяць.
  • ФОП 1-ї групи — до 600 тис. грн на місяць,
  • для юросіб — до 5 млн грн на місяць.

Що далі

На другому етапі, який має настати ще через три місяця, у листопаді цього року, обмеження мають бути збільшені:
  • до 1 млн грн на місяць для ФОП 2-ї та 3-ї груп,
  • 400 тис. грн 1-ї групи,
  • для юросіб — до 1 млн грн на місяць.
Окрім того, оновлена версія меморандуму передбачає посилення протидії шахраям та тісніший обмін інформацією про підозрілих клієнтів.
Наагадаємо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року ввів на 6 місяців обмеження на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках.
Після цього банки з 1 лютого 2025 року запровадили ще більш жорсткі ліміти у рамках підписаного Меморандуму з прозорості ринку платіжних послуг: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня 2025 року.
Окрім того, в цих лімітах враховується не тільки Р2Р-перекази, які обмежив Нацбанк, але й перекази за реквізитами IBAN.
Декларувалося, що банки можуть пом’якшити ліміти на P2P-перекази, які передбачені у Меморандумі, у разі впровадження реєстру дропів і автоматизованої верифікації доходів клієнтів. Втім прийняття відповідного закону про такий реєстр затягується.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки УкраїниПереказ коштів
