Visa представляє нові сервіси для вирішення спорів за транзакціями

Visa оголосила про запуск шести нових інструментів для врегулювання спорів за картковими операціями. Нові сервіси мають спростити процес оскарження транзакцій для банків і компаній, а також зменшити витрати, пов’язані з шахрайством і чарджбеками.

Чому це важливо

«Спори залишаються одним із найпроблемніших аспектів комерції: вони збільшують витрати торговців і фінансових установ та водночас викликають у споживачів розчарування й незручності», — зазначають у компанії.
У 2025 році Visa опрацювала 106 млн спорів у всьому світі. Це на 35% більше, ніж у 2019 році.
Які рішення отримають компанії-торговці

Для торговців Visa представила кілька нових інструментів.
1. Visa Dispute Resolution Network дозволяє вирішувати потенційні спори ще до офіційного відкриття чарджбеку. Пілотна версія вже доступна, а повний запуск запланований на кінець 2026 року.
2. Visa Dispute Recovery Manager автоматизує підготовку відповідей на чарджбеки за допомогою генеративного штучного інтелекту та оцінює ймовірність успішного повернення коштів. Розширення пілотного проєкту заплановане на кінець 2026 року.
3. Оновлений сервіс Order Insight допомагає запобігти непотрібним спорам, надаючи деталі транзакцій для усунення непорозумінь щодо правомірного списання коштів. Оновлення від квітня 2026 року дозволяє торговцям використовувати функцію Compelling Evidence 3.0 у межах Order Insight для передачі доказів банкам щодо підозрілих транзакцій, що допомагає додатково зменшити випадки недобросовісного чарджбеку з боку клієнтів.

Нові інструменти для емітентів та еквайрів

Для банків-емітентів та еквайрів компанія також запустила низку сервісів.
1. Dispute Intelligence використовує аналітику та моделі штучного інтелекту для оцінки кожного спору та допомагає ухвалювати рішення на основі глобальних даних Visa. Рішення вже доступне для використання.
3. Dispute Doc Analyzer використовує ШІ, щоб пришвидшити ухвалення рішень щодо спорів, при цьому забезпечуючи точність аналізу. Цей інструмент підсумовує ключові дані з документів, наданих торговцями, допомагаючи аналітикам емітентів заощадити час на ручний перегляд матеріалів та ухвалення рішень (доступний з кінця квітня 2026 року). Еквайрам Doc Analyzer дає змогу автоматично заповнювати відповіді в анкетах від імені торговців (інструмент вже повністю доступний для використання).
3. Visa Dispute Case Manager інтегрує функціонал штучного інтелекту для об’єднання робочих процесів у централізовану платформу керування спорами в різних карткових мережах від прийняття звернення до остаточного врегулювання. Спершу платформа буде доступна у Північній Америці, а згодом — у країнах Центральної Європи, Близького Сходу та Африки.
Коли сервіси стануть доступними

Додаткову інформацію про всі продукти можна знайти у розділі додаткових послуг (Value-Added Services) Visa за посиланням: https://corporate.visa.com/en/solutions/value-added-services.html.
Частина інструментів уже працює, інші перебувають на стадії пілотного тестування та будуть поступово запускатися до кінця 2026 року.
Visa зазначає, що нові рішення мають скоротити адміністративне навантаження на банки та бізнес і зробити процес оскарження платежів швидшим та ефективнішим.
Світлана Вишковська
Finance.ua
