Гуманоїдні роботи можуть стати новою «зброєю» Китаю у світовій економіці

Аналітики Morgan Stanley вважають, що гуманоїдні роботи можуть стати для Китаю таким самим стратегічним проривом, яким раніше стали електромобілі та акумулятори, пише Bloomberg.
У новому звіті економісти прогнозують, що завдяки ранньому розвитку робототехніки частка Китаю у світовому виробництві зросте з нинішніх 15% до 16,5% до 2030 року
За останні роки гуманоїдні роботи в Китаї перейшли від експериментів у лабораторіях до реального використання. Їх уже тестують і впроваджують на заводах, у технопарках, університетах та аеропортах. Також до розвитку галузі активно долучається держава через закупівлі та підтримку компаній. Економісти наголошують, що Китай традиційно швидко визначає перспективні напрямки розвитку та інвестує у них ще до того, як ринок стане масовим. Саме так раніше сталося з індустрією електромобілів.
Китайські компанії зараз активно будують власний ланцюг виробництва компонентів для гуманоїдних роботів. Це дає їм перевагу над конкурентами з Японії, Кореї та США, які часто залежать від китайських деталей і постачання.
У Китаї регулярно з’являються новини про нові досягнення роботів. Одним із прикладів став гуманоїдний робот, який подолав півмарафон за 50 хвилин і 26 секунд. На тлі цього інвестори почали активніше вкладати кошти в робототехнічні компанії.
Водночас США також активно працюють у цьому напрямку. Зокрема, Tesla інвестує значні ресурси у створення власних гуманоїдів. Проте підхід двох країн різний: американські компанії роблять ставку на дорогі високотехнологічні прототипи та довге тестування, а китайські виробники швидше випускають продукти на ринок і вдосконалюють їх уже під час використання.
Експерти попереджають, що майбутньою проблемою можуть стати торговельні обмеження та побоювання інших країн щодо залежності від китайських технологій.
Економічна Правда
