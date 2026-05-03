0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дебетова, кредитна чи овердрафт: яку платіжну картку обрати і в чому різниця між ними

Фінтех і Картки
51
Які бувають платіжні картки та чим вони відрізняються
Які бувають платіжні картки та чим вони відрізняються, Фото: magnific
Платіжні картки є одними із найзручніших інструментів для щоденних фінансових операцій. Завдяки ним можна швидко розраховуватися в магазинах і онлайн, а також керувати власними коштами. Водночас різні види карток мають свої особливості, які варто враховувати під час вибору.
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Які бувають платіжні картки

Існують різні види платіжних карток: дебетова, дебетова з овердрафтом та кредитна картка.

Дебетова картка

Дозволяє використовувати лише власні кошти, які знаходяться на рахунку. Така картка підійде для щоденних витрат та контролю бюджету.

Кредитна картка

Дає змогу користуватися кредитними коштами банку в межах встановленого ліміту. Кредитний ліміт часто вищий за овердрафт.
Зазвичай такі картки мають пільговий період, протягом якого можна не сплачувати відсотки. Однак після його завершення обовʼязково необхідно сплатити відсотки.
Кредитну картку часто використовують для великих покупок та довгострокового кредитування.

Картки з овердрафтом

На такій картці зберігаються ваші кошти, але за потреби можна витратити більше, ніж є на рахунку, тобто «вийти в мінус».
Водночас ліміт овердрафту зазвичай менший, ніж у кредитної картки, а відсотки нараховуються лише у разі несвоєчасного повернення коштів протягом пільгового періоду.
Фахівці зазначають, картки з овердрафтом ідеально підходять для щоденних витрат.
Раніше Finance.ua писав, що одне з основних завдань батьків — навчити дитину фінансовій грамотності. Банківська картка може стати практичним інструментом, який допоможе підліткам ефективно засвоїти базові принципи управління грошима.
Детальніше розповідаємо тут: Як підліткам безпечно користуватися банківськими картками.
За матеріалами:
Finance.ua
Кредитні карткиКарткиДебетові картки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems