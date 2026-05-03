Дебетова, кредитна чи овердрафт: яку платіжну картку обрати і в чому різниця між ними Сьогодні 12:08 — Фінтех і Картки

Які бувають платіжні картки та чим вони відрізняються, Фото: magnific

Платіжні картки є одними із найзручніших інструментів для щоденних фінансових операцій. Завдяки ним можна швидко розраховуватися в магазинах і онлайн, а також керувати власними коштами. Водночас різні види карток мають свої особливості, які варто враховувати під час вибору.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Які бувають платіжні картки

Існують різні види платіжних карток: дебетова, дебетова з овердрафтом та кредитна картка

Дебетова картка

Дозволяє використовувати лише власні кошти, які знаходяться на рахунку. Така картка підійде для щоденних витрат та контролю бюджету.

Кредитна картка

Дає змогу користуватися кредитними коштами банку в межах встановленого ліміту. Кредитний ліміт часто вищий за овердрафт.

Зазвичай такі картки мають пільговий період, протягом якого можна не сплачувати відсотки. Однак після його завершення обовʼязково необхідно сплатити відсотки.

Кредитну картку часто використовують для великих покупок та довгострокового кредитування.

Картки з овердрафтом

На такій картці зберігаються ваші кошти, але за потреби можна витратити більше, ніж є на рахунку, тобто «вийти в мінус».

Водночас ліміт овердрафту зазвичай менший, ніж у кредитної картки, а відсотки нараховуються лише у разі несвоєчасного повернення коштів протягом пільгового періоду.

Фахівці зазначають, картки з овердрафтом ідеально підходять для щоденних витрат.

Раніше Finance.ua писав, що одне з основних завдань батьків — навчити дитину фінансовій грамотності. Банківська картка може стати практичним інструментом, який допоможе підліткам ефективно засвоїти базові принципи управління грошима.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.