0 800 307 555
укр
Як підліткам безпечно користуватися банківськими картками

Особисті фінанси
31
Фінансова грамотність підлітків
Одне з основних завдань батьків — навчити дитину фінансовій грамотності. Банківська картка може стати практичним інструментом, який допоможе підліткам ефективно засвоїти базові принципи управління грошима.
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Переваги використання банківської картки

Навчання фінансовій грамотності. Використання картки дозволяє підліткам краще розуміти, як працює банківська система, чому важливо заощаджувати, а також ознайомитися з базовими фінансовими поняттями та інструментами, зокрема відсотками, кредитами та депозитами.
Зручність і безпека. Можна не носити з собою готівку, що знижує ризик її втрати чи крадіжки.
Контроль витрат. Батьки можуть контролювати витрати підлітка та вчасно реагувати на проблеми за допомогою мобільного застосунку.

Як правильно обрати банківську картку

До 14 років банківську картку можливо відкрити на імʼя батьків, а після — вже на імʼя підлітка.
На що звернути увагу при виборі картки:
  • ліміти витрат;
  • зручність поповнення рахунку;
  • наявність мобільного додатку для контролю;
  • безпека транзакцій.
Експерти радять уважно ознайомитися з умовами осблуговування, такими як щомісячна оплата та комісії за зняття коштів.
Також важливо щоб картка мала високий рівень захисту — двофакторну автентифікацію, сповіщення про транзакції та можливість швидкого блокування у разі втрати.

Як безпечно користуватися банківською карткою

Підліткам важливо пояснювати, що конфіденційною є будь-яка інформація про картку, рахунок чи паролі.
Основні правила безпеки:
  • використання складних і унікальних паролів;
  • увімкнена двофакторна автентифікація;
  • регулярне оновлення програм і застосунків;
  • обережність під час онлайн-покупок;
  • заборона передавати фінансові дані третім особам.
Раніше Finance.ua писав, що перше уявлення про гроші, заощадження та планування витрат дитина отримує насамперед у сім’ї. Розповідати про фінанси потрібно змалку, але простими словами та зрозуміло для віку дитини.
Детальніше про те, як говорити з дітьми про гроші, розповідаємо тут: Як навчити дитину фінансовій грамотності
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіФінансові лайфхаки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems