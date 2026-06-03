Найдешевші країни ЄС для оренди житла для відпочинку у 2026 році Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Найдешевші країни ЄС для оренди житла для відпочинку у 2026 році

Дослідження показало найдешевші та найдорожчі місця для короткострокового перебування в Європі у 2026 році.

Отже, нові дані щодо короткострокової оренди житла показують, що ціни за ніч коливаються від менш ніж 40 євро в деяких частинах Балкан до понад 200 євро в деяких найпопулярніших місцях Європи.

Про це йдеться в даних платформи AirDNA , яка досліджувала середні добові тарифи (ADR) — або добову вартість проживання — а також заповнюваність, час між бронюванням та прибуттям, а також тенденції тривалості перебування по всій Європі.

Завдяки цим даним компанія змогла визначити найдоступніші та найдорожчі ринки короткострокової оренди на континенті на 2026 рік.

Найдешевші напрямки

Значна частина Східної Європи відома своєю доступністю, і дослідження AirDNA це підтверджують. Країни тут пропонують унікальний культурний досвід, власний бренд природної краси та історію, таку ж багату, як і країни далі на захід, за значно меншою ціною.

Північна Македонія

Північна Македонія є найдешевшою країною в Європі для оренди житла на відпочинок, з середньою ціною оренди всього 39,81 євро.

Візит сюди часто є рішенням в останню хвилину, оскільки мандрівники бронюють житло в середньому за 13 днів.

Туристи залишаються в середньому на 4,4 ночі та, як правило, віддають перевагу столиці Скоп’є, а також Охридському озеру, яке пропонує традиційний європейський відпочинок на березі озера за нижчою ціною, ніж у дорожчих частинах континенту.

Косово

Маловідвідуване Косово також має низький показник ADR — 41,63 євро.

Мандрівники залишаються в середньому на 4,9 ночі та, як правило, відвідують Косово в рамках ширшого візиту до регіону, а не як окремий пункт призначення.

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Молдова

Молдова відома своїми пагорбами, мальовничими монастирями та визнаним виноробним регіоном, але вона залишається напрочуд доступною.

Середній показник ADR становить 45,49 євро, а рівень короткострокового розміщення — найвищий у цьому списку, що свідчить про його зростання популярності як туристичного напрямку.

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Відвідувачі, як правило, віддають перевагу столиці Кишинів і залишаються тут в середньому на 5,4 ночі, що є другим за тривалістю перебування в Європі, а це свідчить про те, що туристи тут віддають перевагу повільним маршрутам подорожей.

Сербія

Белград є найпопулярнішим місцем у Сербії, країні із середнім показником ADR 51,17 євро.

Незважаючи на популярність столиці, решту країни також варто дослідити. Відвідувачі проводять тут в середньому 4,5 ночі, а також прямують до Нові-Саду, другого за величиною міста, а також до виноробних регіонів Шумадії та природних парків вздовж річки Дріна.

Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина завершує список найдоступніших із середнім показником ADR у 56,33 євро.

Сараєво, столиця, приваблює найбільше туристів, які, як правило, залишаються в країні в середньому на 3,8 ночі.

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Створено finance.ua за допомогою ШІ

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