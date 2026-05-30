Ісландія стала найдорожчою країною світу

Сьогодні 18:18 — Світ

Ісландія очолила рейтинг найдорожчих країн світу, обійшовши Швейцарію. Востаннє країна займала перше місце у 2018 році.

Про це свідчать розрахунки місцевої профспілки Viska на основі даних Eurostat та Центрального банку Ісландії, пише Bloomberg.

За даними аналітиків, рівень цін в «країні льоду та вогню» зараз приблизно на 3 відсоткові пункти вищий, ніж у Швейцарії.

Найдорожчі країни за рівнем цін

Що спричинило зростання цін

За словами економіста Вільх’ялмура Гільмарссона, подорожчання пояснюється відновленням туристичної галузі після пандемії. Туризм став одним із ключових драйверів економіки, але водночас підштовхнуло зростання цін.

За словами експерта, збільшення потоку туристів посилило інфляційний тиск у сфері послуг, сприяло підвищенню зарплат і вплинуло на ринок житла.

Через популярність короткострокової оренди через платформи на кшталт Airbnb туристи дедалі частіше конкурують із місцевими мешканцями за житло, що підштовхує ціни на оренду вгору.

Водночас високі ціни починають стримувати попит серед мандрівників. За даними туристичної ради Ісландії, дедалі більше туристів відкладають поїздки через їхню дорожнечу.

Економісти попереджають, що надмірна залежність від туризму робить країну вразливою до інфляційних коливань. На їхню думку, Ісландії необхідно розвивати інші сектори економіки, щоб зменшити тиск на ціни.

