ТОП-10 найкращих міст світу для проживання експатів

Експерти фірми Global Citizen Solutions опублікували свій перший довідник «Найкращі міста світу для проживання експатів», в якому порівняли 35 міст на шести континентах, аби визначити, де найкраще жити для громадян, які шукають нові можливості.
Аби визначити найкращі міста для переїзду експатів (люди, які тимчасово або постійно живуть і працюють в іншій країні більше, ніж на своїй батьківщині), експерти оцінили кожне місце за сімома показниками якості життя: вартість життя, безпека, якість повітря, охорона здоровʼя, легкість адаптації, рівень володіння англійською мовою та розширена мобільність. Дані було взято із загальнодоступних баз даних для створення рейтингу від 0 до 100.
Лідери рейтингу
У дослідженні за 2026 рік перше місце посідає Лісабон з результатом 88,49 бала. Столиця Португалії демонструє стабільно високі показники за всіма критеріями, порівняно з іншими містами, які лідирують лише в одній категорії.
«Це одне з найдешевших міст-столиць у рейтингу, одне з найчистіших міст за рівнем забруднення повітря, а також місто, яке може похвалитися вищим показником безпеки, ніж такі міста, як Париж, Рим і Барселона», — підкреслили у публікації.