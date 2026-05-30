ТОП-10 найкращих міст світу для проживання експатів Сьогодні 03:17 — Світ

Лісабон - найкомфортніше місто для життя у світі, Фото: magnific

Експерти фірми Global Citizen Solutions опублікували свій перший довідник «Найкращі міста світу для проживання експатів», в якому порівняли 35 міст на шести континентах, аби визначити, де найкраще жити для громадян, які шукають нові можливості.

Про це пише Conde Nast Traveller.

Аби визначити найкращі міста для переїзду експатів (люди, які тимчасово або постійно живуть і працюють в іншій країні більше, ніж на своїй батьківщині), експерти оцінили кожне місце за сімома показниками якості життя: вартість життя, безпека, якість повітря, охорона здоровʼя, легкість адаптації, рівень володіння англійською мовою та розширена мобільність. Дані було взято із загальнодоступних баз даних для створення рейтингу від 0 до 100.

Лідери рейтингу

У дослідженні за 2026 рік перше місце посідає Лісабон з результатом 88,49 бала. Столиця Португалії демонструє стабільно високі показники за всіма критеріями, порівняно з іншими містами, які лідирують лише в одній категорії.

«Це одне з найдешевших міст-столиць у рейтингу, одне з найчистіших міст за рівнем забруднення повітря, а також місто, яке може похвалитися вищим показником безпеки, ніж такі міста, як Париж, Рим і Барселона», — підкреслили у публікації.

Водночас Амстердам з результатом 81,97 посідає друге місце завдяки високому рівню безпеки, якісній системі охорони здоровʼя та чистому повітрю, ймовірно, через відому велосипедну культуру.

Мельбурн посідає третє місце як місто з найкращими показниками поза межами Європи, а Відень виділяється високими показниками у сфері охорони здоровʼя та посідає четверте місце.

Найкращі міста світу для проживання експатів:

Лісабон, Португалія — 88,49;

Амстердам, Нідерланди — 81,97;

Мельбурн, Австралія — 81,79;

Відень, Австрія — 81,07;

Барселона, Іспанія — 80,7;

Сінгапур — 80,58;

Окленд, Нова Зеландія — 80,15;

Токіо, Японія — 79,78;

Копенгаген, Данія — 79,57;

Сеул, Корея — 78,89.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.