Пентагон уклав угоду з Microsoft на $9,6 млрд

Міністерство оборони США підписало масштабну п’ятирічну угоду вартістю 9,69 мільярда доларів з корпорацією Microsoft.

Навіщо їм це

Контракт спрямований на консолідацію ліцензій на програмне забезпечення, які раніше закуповувалися розрізнено різними військовими та спецслужбами.

Нова ініціатива, що отримала назву Core Enterprise Technology Agreement, дозволить об’єднати закупівлі для збройних сил, розвідувального співтовариства та Берегової охорони США в єдиний контрактний механізм.

Це гарантує Microsoft міцні позиції на рівні всього оборонного відомства та допоможе ліквідувати дублювання витрат, які роками неконтрольовано зростали через фрагментовані закупівлі окремих підрозділів.

Деталі контракту

У Пентагоні наголошують, що ця угода не передбачає виділення додаткових чи нових коштів із американського бюджету.

Як працюватиме оптимізація фінансів:

фінансування відбуватиметься за рахунок грошей, які вже були закладені у кошториси відомств на оновлення програмного забезпечення, чиї терміни дії закінчилися одночасно. єдина екосистема: в один великий пакет замовлення зібрали поточні підписки на сервіси Microsoft 365, що включають корпоративну пошту, програми Word, Excel, PowerPoint та супутні інструменти.

в один великий пакет замовлення зібрали поточні підписки на сервіси Microsoft 365, що включають корпоративну пошту, програми Word, Excel, PowerPoint та супутні інструменти. хмари та ліцензії: контракт також покриває хмарні підписки відомства та локальні ліцензії для військових комп’ютерних мереж.

контракт також покриває хмарні підписки відомства та локальні ліцензії для військових комп’ютерних мереж. ефект масштабу: об’єднання всіх оборонних структур в одного замовника дозволить Пентагону використати свою повну купівельну спроможність для максимального зниження роздрібної вартості софту та хмарних послуг.

Раніше повідомлялося, що Пентагон уклав угоди з провідними компаніями щодо впровадження ШІ у своїх секретних мережах.

Військове міністерство США підписало стратегічні контракти із сімома лідерами ІТ-індустрії, серед яких SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Amazon Web Services та безпосередньо Microsoft, задля безпечного розгортання та інтеграції передових моделей штучного интеллекту в закритих урядових системах зв’язку та управління.

