8 найгірших смартфонів Samsung (думка експертів) Сьогодні 06:13 — Світ

8 найгірших смартфонів Samsung (думка експертів)

Samsung виробляє телефони майже для будь-якого типу користувачів, а інтерфейс One UI регулярно оновлюється новими функціями. Але хоча телефони Galaxy значно подорослішали за останнє десятиліття, історія смартфонів компанії не обійшлася без помилок.

Експерти BGR склали список найгірших смартфонів Samsung в історії — до нього потрапили як флагмани, так і бюджетні моделі.

Samsung UpStage

Один із найнезвичайніших телефонів Samsung середини 2000-х. Пристрій мав дві сторони: музичну з сенсорним керуванням і звичайну, з клавіатурою для дзвінків. Сама ідея виглядала цікаво, але користуватися телефоном виявилося незручно: його постійно доводилося перевертати.

Додайте слабку камеру, погану автономність і крихітний обсяг пам’яті — і стане зрозуміло, чому модель швидко провалилася.

Samsung Galaxy J2

Galaxy J2 2016 року став прикладом занадто «компромісного» бюджетного смартфона. Смартфон гальмував навіть під час звичайної роботи з інтерфейсом, не мав NFC і датчика автояскравості, а 1,5 ГБ оперативної пам’яті не вистачало майже ні на що. Конкуренти за ті ж гроші були помітно кращими.

Samsung Galaxy Note 7

Найгучніший провал Samsung. Флагман 2016 року прославився не потужним «залізом», а акумуляторами, що вибухали. Смартфони перегрівалися і загорялися, через що компанії довелося повністю зупинити виробництво і відкликати близько 2,5 мільйона пристроїв.

Скандал виявився настільки серйозним, що Galaxy Note 7 заборонили брати в літаки. Досі цей смартфон вважається символом одного з найбільших провалів в індустрії мобільної техніки.

Samsung Galaxy Fold

Перший складаний смартфон Samsung виявився занадто «сирим». Оглядові зразки масово ламалися вже через кілька днів використання. Під екран потрапляли пил і сміття, а деякі журналісти випадково знімали захисний шар дисплея, приймаючи його за звичайну плівку.

Особливо суперечливою виглядала ціна в 2000 доларів — для пристрою з такою великою кількістю недоліків.

Samsung Behold II

У 2009 році Android тільки починав розвиватися, а Samsung активно експериментувала з оболонкою TouchWiz. Смартфон Behold II отримав яскравий AMOLED-екран і непогану камеру, однак фірмовий інтерфейс компанії виявився перевантаженим і незручним.

Додаткове невдоволення викликав той факт, що Samsung пообіцяла оновлення до Android 2.0, але в підсумку так і не випустила його.

Samsung i900 Omnia

До остаточного переходу на Android Samsung намагалася розвивати смартфони на Windows Mobile. Одним із таких пристроїв став i900 Omnia. Модель отримала непогану камеру та хорошу автономність, однак сама система Windows Mobile 6.1 виявилася занадто незручною для сенсорного керування.

На відміну від iPhone з ємнісним екраном Samsung використовувала резистивний дисплей, що вимагає сильних натискань або стилуса. При цьому місця для зберігання стилуса в корпусі не було. Користувачі також критикували відсутність стандартного роз’єму для навушників.

Samsung Galaxy A80

Galaxy A80 запам’ятався висувною поворотною камерою, яка одночасно слугувала і основною, і фронтальною. Звучало ефектно, але механізм виявився занадто складним і ненадійним. Журналісти та користувачі повідомляли про проблеми з механізмом, потрапляння пилу та сумніви щодо довговічності конструкції.

При цьому якість камер розчарувала, особливо вночі, а сканер відбитків працював нестабільно. На тлі конкурентів Galaxy A80 виглядав переоціненим і занадто експериментальним.

Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 став одним із найсуперечливіших флагманів Samsung. Смартфон отримав хороші камери та фірмовий стилус S Pen, однак користувачі розкритикували пристрій за завищену ціну.

При вартості близько 1000 доларів смартфон отримав пластикову задню кришку та екран із частотою всього 60 Гц, тоді як конкуренти вже пропонували більш плавні 120-Гц дисплеї. Особливо багато скарг було на версію з чіпсетом Exynos, яка поступалася Snapdragon за продуктивністю та автономністю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.