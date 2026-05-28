«Місто» в небі: у Китаї збудували горизонтальний хмарочос (фото) Сьогодні 18:10 — Нерухомість

«Місто» в небі: у Китаї збудували горизонтальний хмарочос (фото)

У Китаї збудували «горизонтальний хмарочос» заввишки 984 фути, що з’єднує чотири вежі висотою 820 футів, а ця конструкція вагою близько 13 200 тонн перетворює архітектуру на випробування на рівновагу.

Про це пише пише ECOticias

Більшість хмарочосів спроектовані так, щоб підніматися все вище й вище. У Чунціні, Китай, один із найвражаючих висотних проектів у світі ставить інше питання.

Хмарочос, що рухається боком

«Кристал» часто називають «горизонтальним хмарочосом», і цього разу це прізвисько не просто маркетингове. CapitaLand стверджує, що розміри споруди становлять близько 984 футів у довжину, 107 футів у ширину та 87 футів у висоту, із загальною площею всередині понад 107 000 квадратних футів.

Він спирається на чотири вежі, що піднімаються приблизно на 820 футів (256 метрів) і з’єднується з двома сусідніми вежами консольними мостами. Простими словами, консоль — це секція, яка виступає вперед і підтримується з одного боку, трохи схожа на балкон, доведений до крайності.

Створений як місто в небі

CapitaLand розробила комплекс, а Аруп працював інженером-конструктором. На офіційній сторінці проекту вказано загальну площу близько 12,1 мільйона квадратних футів, що робить підвісний міст не стільки одноразовою пам’яткою, скільки вінцем гігантської міської машини.

Читайте також У Китаї під землею виявлено колосальне родовище золота вагою 1000 тонн

Скло, алюміній та запаморочення

Зовнішні будівлю «Кристал» огортають близько 3000 скляних панелей та майже 5000 алюмінієвих панелей. Архітектурне бюро Safdie Architects стверджує, що навісна стіна інтегрована в каркасну конструкцію у стилі концертини, що надає будівлі витягнутого, гранованого вигляду.

Всередині головною принадою є дослідницька тераса. CapitaLand описує маршрут для відвідувачів, який починається з виставки, розробленої спільно з National Geographic, потім продовжується швидкісним ліфтом на верхні рівні, а потім закінчується на відкритій терасі з прозорою скляною підлогою.

Читайте також У Китаї створили першу повністю автономну ШІ-лікарню

У наданому технічному описі проекту зазначено, що площа оглядового майданчика зі скляною підлогою становитиме близько 16 000 квадратних футів. Для відвідувачів математика менш важлива, ніж відчуття. Один крок уперед, і вулиці Чунціна опиняться далеко під вашими ногами.

Ціна амбіцій

Офіційна цифра забудовника набагато більша, ніж вказують деякі онлайн-зведення. CapitaLand повідомила, що витрати на розробку проекту становили 24 мільярди юанів, хоча, за загальними даними, вони становили близько 3,4 мільярда доларів, виходячи з обмінних курсів, що діяли протягом періоду реалізації проекту.

Раніше Finance.ua писав , що у Китаї під землею виявлено колосальне родовище золота вагою 1000 тонн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.