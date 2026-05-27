В Україні запустили систему для підбору житла для ВПО Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

В Україні запустили цифрову систему «Поруч», яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам заздалегідь обирати варіанти тимчасового житла — ще до евакуації або безпосередньо під час виїзду.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Як працює система «Поруч»

За словами Фролова, головна перевага сервісу полягає у координації всіх учасників процесу переселення. Якщо людина обирає місце проживання, інформація одразу стає доступною для всіх залучених служб, які можуть спрямувати її за обраною адресою.

Сервіс працює за принципом онлайн-бронювання та дозволяє переглядати доступні варіанти житла по всій країні.

Користувачі можуть побачити:

фото умов проживання;

кількість вільних місць;

опис інфраструктури поруч;

інформацію про об’єкти тимчасового розміщення.

Переглянути доступні варіанти можна через онлайн-платформу системи.

Де вже працює система

Наразі «Поруч» проходить тестування у транзитних центрах Харківської області. У базі даних є державні та приватні шелтери, а також інші об’єкти, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб.

У майбутньому планується розширення системи на всю територію України, щоб зробити пошук тимчасового житла для ВПО більш швидким і зручним.

Допомога із житлом для ВПО

субсидію на оренду житла. Ця програма передбачає часткову компенсацію вартості оренди для переселенців, а також відшкодування частини податків для власників житла. Хто має право на цю допомогу — Раніше ми повідомляли, що ВПО можуть розраховувати наЦя програма передбачає часткову компенсацію вартості оренди для переселенців, а також відшкодування частини податків для власників житла. Хто має право на цю допомогу — розповіли тут

житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла. Також ми писали , що у межах програми єВідновлення (компоненту «Житло для ВПО з ТОТ») внутрішньо переміщені особи, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отриматина придбання власного житла.

