В Україні запустили систему для підбору житла для ВПО

В Україні запустили цифрову систему «Поруч», яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам заздалегідь обирати варіанти тимчасового житла — ще до евакуації або безпосередньо під час виїзду.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Як працює система «Поруч»

За словами Фролова, головна перевага сервісу полягає у координації всіх учасників процесу переселення. Якщо людина обирає місце проживання, інформація одразу стає доступною для всіх залучених служб, які можуть спрямувати її за обраною адресою.
Сервіс працює за принципом онлайн-бронювання та дозволяє переглядати доступні варіанти житла по всій країні.
Користувачі можуть побачити:
  • фото умов проживання;
  • кількість вільних місць;
  • опис інфраструктури поруч;
  • інформацію про об’єкти тимчасового розміщення.
Переглянути доступні варіанти можна через онлайн-платформу системи.
Де вже працює система

Наразі «Поруч» проходить тестування у транзитних центрах Харківської області. У базі даних є державні та приватні шелтери, а також інші об’єкти, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб.
У майбутньому планується розширення системи на всю територію України, щоб зробити пошук тимчасового житла для ВПО більш швидким і зручним.
Допомога із житлом для ВПО

Раніше ми повідомляли, що ВПО можуть розраховувати на субсидію на оренду житла. Ця програма передбачає часткову компенсацію вартості оренди для переселенців, а також відшкодування частини податків для власників житла. Хто має право на цю допомогу — розповіли тут.
Також ми писали, що у межах програми єВідновлення (компоненту «Житло для ВПО з ТОТ») внутрішньо переміщені особи, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла.
Світлана Вишковська
