В Укрпошті з’явилися комірки швидкої видачі посилок Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Укрпошта запускає новий формат отримання посилок без очікування в загальній черзі. Для цього у відділеннях компанії встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами — від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в Укрпошті без черги можна», — прокоментував генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як це працює

Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі.

Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи.

Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.

Пілотний проєкт уже стартував у Києві

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, насамперед у містах-мільйонниках та обласних центрах.

У Києві та Київській області пілотний проєкт уже стартував, там встановили перші 120 комірок швидкої видачі.

Запуск нового формату є частиною масштабного оновлення сервісів компанії.

Після завершення 100% автоматизації сортувальних процесів і створення інфраструктури з потенційною потужністю до 3 млн відправлень на добу компанія поступово змінює й клієнтський досвід: розвиває мережу поштоматів, партнерських точок видачі та нові формати отримання посилок у відділеннях.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.

