В Укрпошті з’явилися комірки швидкої видачі посилок
Укрпошта запускає новий формат отримання посилок без очікування в загальній черзі. Для цього у відділеннях компанії встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами — від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в Укрпошті без черги можна», — прокоментував генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
Як це працює
Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.
На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи.
Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.
Пілотний проєкт уже стартував у Києві
На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, насамперед у містах-мільйонниках та обласних центрах.
У Києві та Київській області пілотний проєкт уже стартував, там встановили перші 120 комірок швидкої видачі.
Запуск нового формату є частиною масштабного оновлення сервісів компанії.
Після завершення 100% автоматизації сортувальних процесів і створення інфраструктури з потенційною потужністю до 3 млн відправлень на добу компанія поступово змінює й клієнтський досвід: розвиває мережу поштоматів, партнерських точок видачі та нові формати отримання посилок у відділеннях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.
