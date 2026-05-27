ВПО можуть проіндексувати виплати — що відомо Сьогодні 15:04

Парламентарі ініціюють перегляд обсягів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вони вимагають від уряду зупинити постійне скорочення фінансування цієї категорії громадян та провести індексацію виплат на рівень інфляції.

Про це заявив народний депутат України Павло Фролов.

Фінансування ВПО скорочується

Йдеться про допомогу на проживання внутрішнім переселенцям, що становить 2 тис. грн і 3 тис. грн (для дітей та осіб з інвалідністю) — саме цей вид допомоги користується найбільшим попитом серед ВПО.

Попри це, коло отримувачів допомоги на проживання стрімко звужується. Наразі в Україні офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, проте реальні грошові виплати отримують лише близько 900 тисяч із них — тобто менше ніж кожен п’ятий.

Нардеп зазначає, що фінансування цією програми також скорочується.

«У 2023 році на виплати ВПО було виділено 74 мільярди гривень, у 2024 — 57 мільярдів, у 2025 році — 49 мільярдів, а на поточний рік — лише 39 мільярдів гривень. Таке враження, що урядовці намагаються зекономити на ВПО», — резюмував Фролов.

Він підкреслив, що Кабінет Міністрів обґрунтовує таке урізання «економією коштів», які згодом перенаправляються на інші соціальні програми. Однак, на переконання депутата, забирати гроші у людей, які через війну та окупацію втратили все майно, є неприпустимим. Тим паче, коли ці зекономлені ресурси уряд витрачає на проєкти на кшталт «кешбеків».

Чому потрібна індексація

Розмір допомоги на проживання ВПО не змінювався ще з 2022 року і наразі становить:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

— для дітей та осіб з інвалідністю; 2 000 гривень — для всіх інших категорій ВПО.

За словами Фролова, виплати обов’язково мають бути проіндексовані.

«За 2 тисячі гривень сьогодні просто неможливо орендувати житло. Кумулятивний коефіцієнт інфляції з 2022 року становить майже $1.7 $. Всі розуміють, як зросли ціни та вартість оренди, тому ця ініціатива важлива», — наголосив політик.

Готові до кадрових змін

Нардеп повідомив, що парламентська команда вже направила офіційне звернення до Прем’єр-міністра України з вимогою переглянути підхід до фінансування ВПО.

Депутати наполягатимуть на тому, щоб 100% коштів, які закладаються в бюджет на підтримку переселенців, витрачалися виключно за цільовим призначенням. Якщо уряд і надалі ігноруватиме потреби ВПО та відмовлятиметься від індексації, парламентарі готові діяти радикально.

«Будемо жорстко ставити це питання перед Кабінетом Міністрів. Якщо вони не будуть виконувати наші вимоги, ми будемо ініціювати навіть кадрові зміни в уряді. За людей ми будемо боротися», — заявив Павло Фролов.

