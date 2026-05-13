Уряд продовжує програми підтримки для ВПО Вчора 11:06 — Особисті фінанси

Фінансова підтримка ВПО

Уряд продовжує реалізацію програм підтримки для внутрішньо переміщених українців, які евакуювалися з прикордонних громад та втратили житло внаслідок російських атак.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, наразі для ВПО діє низка державних програм підтримки:

Щомісячна допомога на проживання

Щомісяця близько 1 млн ВПО отримують допомогу на проживання. З початку року держава профінансувала допомогу на проживання ВПО на 10,6 млрд грн.

Уряд також розширив перелік категорій отримувачів, щоб діти з числа ВПО могли отримувати допомогу незалежно від рівня доходу родини. Термін подачі заявок через відділення або сайт Пенсійного фонду продовжено до 1 червня 2026 року.

Послуга медсестринського догляду для людей старшого віку

Після евакуації люди старшого віку з числа ВПО можуть одразу з транзитного центру бути направлені до медичних закладів для відновлення. Протягом 60 днів вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, психологічну підтримку та супровід соціального працівника, який підбирає варіанти подальшого проживання.

Житло для ВПО

У межах програми «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску за іпотекою для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Крім того, передбачено додаткову виплату 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки. Наразі опрацьовується понад 2500 заявок.

«Додатково Уряд спрямував 1 млрд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з врахуванням безбар’єрності простору», — зазначила Юлія Свириденко.

Довідка Finance.ua:

раніше ми повідомляли, що внутрішньо переміщені особи, які проживають у соціальному житлі, можуть втратити право користування ним у разі зростання доходів сім’ї;

також Finance.ua писав, що в Україні можуть запустити соціальну оренду житла для внутрішньопереміщених осіб;

до слова, українці, які подали заявки на бронювання коштів у межах програми єВідновлення за напрямом «Житло для ВПО з ТОТ», тепер можуть перевірити своє місце в черзі на фінансування. Як це зробити — розповідали тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.