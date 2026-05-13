Чи може особа, яка мешкає за кордоном, набувати страховий стаж в Україні — пояснення ПФУ Вчора 14:03 — Особисті фінанси

Українці, які через війну перебувають за кордоном, мають можливість продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Це особливо актуально для громадян, яким залишилося небагато часу до виходу на пенсію, а також для тих, хто проживає в країнах без угод про соціальне забезпечення з Україною.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто може сплачувати добровільні внески

Добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України можуть усі громадяни за дотримання двох умов:

дані особи внесені до реєстру застрахованих осіб;

особа не є пенсіонером.

Також передбачена можливість сплати внесків за іншу особу, яка відповідає цим умовам. Зокрема, йдеться про випадки, коли діти сплачують за батьків або подружжя одне за одного.

Як оформити добровільну участь

Для участі необхідно укласти договір про добровільну сплату внесків через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Громадяни можуть самостійно визначати:

періодичність внесків;

тривалість сплати;

розмір платежів.

Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу в повному обсязі, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Станом на зараз він становить 1902,34 грн, що дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати у 8 647 грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що при розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж, а лише той, що підтверджений офіційно. Періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж. Після початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (причому, ці внески не мають бути менше мінімальних). Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі. Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.

Також ми розповідали, що громадяни, які втратили документи під час окупації або внаслідок бойових дій, можуть підтвердити трудовий стаж через суд або за допомогою свідчень колег.

