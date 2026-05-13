У яких країнах Європи найчастіше працюють у вихідні (інфографіка)

Особисті фінанси
Власники бізнесу та самозайняті значно частіше працюють у вихідні, ніж наймані працівники
Кожен п’ятий працівник у Європі регулярно працює у вихідні дні. У середньому по континенту цей показник становить 21,3%.
Про це свідчать дані Євростату, передає Euronews.
У країнах Балканського регіону та Середземномор’я частка таких працівників суттєво вища, тоді як у Північній і Східній Європі значно нижча.

Де найчастіше працюють у вихідні

Найвищі показники зафіксовані в:
  • Греції — 41% працівників і самозайнятих;
  • Боснії і Герцеговині — 33%;
  • Мальті, Кіпрі та Північній Македонії — по 32%.
Водночас у країнах Балтії та Центральної Європи рівень роботи у вихідні значно нижчий:
  • Литва — 4%;
  • Угорщина — 7%;
  • Польща — 7,5%.
Де найчастіше працюють у вихідні, www.euronews.com
За даними статистики, власники бізнесу та самозайняті значно частіше працюють у вихідні, ніж наймані працівники:
  • 46% самозайнятих і роботодавців працюють у вихідні;
  • серед найманих працівників — 18,5%.
У категорії працівників лише (без самозайнятих) лідерами залишаються Греція, Кіпр і Північна Македонія, де показники перевищують 30%. Далі йдуть Швейцарія та Мальта — близько 29%.
Серед самозайнятих найвищий показник також у Греції — 75%. Далі йдуть Бельгія (66%) і Франція (60%).
У яких сферах найчастіше працюють у вихідні

Робота у вихідні значною мірою залежить від сектору зайнятості.
Найчастіше це характерно для:
  • працівників сфери послуг і торгівлі — 47,6%;
  • сільського, лісового та рибного господарства — 47,2%;
  • так званих елементарних професій — 25,7%, які передбачають рутинну фізичну працю.

Чотириденний робочий тиждень

Європейські країни дедалі частіше тестують моделі скороченого робочого тижня, зокрема формат чотириденного графіка. Останньою таку ініціативу запустила Польща. Влітку 2025 року там стартував пілотний проєкт зі скорочення робочого тижня з 39 до 35 годин без зменшення заробітної плати.
Учасникам пропонували три варіанти:
  • 6-годинний робочий день;
  • триденні вихідні;
  • додаткові дні відпустки.
Експеримент охопив 90 державних і приватних установ та близько 5 тисяч працівників. Його результати планують оцінити у 2027 році. Кожна організація отримала компенсацію до 210 тис. євро для покриття витрат на організацію графіків.
Раніше аналогічні пілоти чотириденного робочого тижня проводилися у Великій Британії, Німеччині, Португалії, Ісландії, Франції та Іспанії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 2020 року реальна погодинна заробітна плата в ЄС зменшилася приблизно на 3%, попри номінальне зростання доходів. Причиною стала інфляція, яка перевищила темпи підвищення зарплат. Середня погодинна зарплата в ЄС зросла з 21,5 євро у 2020 році до 26,2 євро у 2025-му (+21,9%).
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
