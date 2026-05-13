Який щомісячний бюджет для життя в ТОП-5 найкращих країн ЄС Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Країни Європи, що мають найвищу якість життя, мають чудову інфраструктуру, сильні соціальні системи і приваблюють людей з усього світу. Сьогодні ми розглянемо ТОП-5 ровідних країн у рейтингу 2026 року.

Розкажемо про щомісячні витрати, повсякденне життя та те, що робить кожне місце унікальним, посилаючись на rankingroyals.

1. Швейцарія ($3 186/місяць)

Швейцарія пропонує приголомшливі гірські краєвиди, стабільну політику, сильну економіку та першокласну інфраструктуру.

Медична допомога проста у використанні, з швидким записом на прийом та без складної документації. Система прямої демократії дозволяє громадянам голосувати за закони кілька разів на рік, тому ви дійсно відчуваєте, що ваш голос має значення.

42-годинний робочий тиждень є нормальним явищем, і люди отримують від 4 до 6 тижнів відпустки щороку. Вчасний вихід з роботи очікується, а не схвалюється.

Кожне велике місто знаходиться поруч із пішохідними маршрутами, лижними трасами чи озерами, і для жителів Швейцарії це просто повсякденне життя, а не просто рекламна пропозиція.

Щомісячні витрати (для 1 особи):

Всього: 3000−3500 швейцарських франків (3186−3720 доларів США), включаючи орендну плату.

(3186−3720 доларів США), включаючи орендну плату. Житло в Цюриху/Женеві: 1500−2000 швейцарських франків (1600−2100 доларів США) за квартиру з однією спальнею в центрі, 1000−1400 швейцарських франків (1060−1480 доларів США) у менших містах.

Обов’язкове медичне страхування: 300−500 швейцарських франків (320−530 доларів США) на особу щомісяця — обов’язково за законом, без винятків, франшиза 300−2500 швейцарських франків щорічно.

Продукти: 600−900 швейцарських франків (640−960 доларів США).

Харчування поза домом: 25−35 швейцарських франків (27−37 доларів США) за звичайну страву; 50−75 швейцарських франків (53−80 доларів США) у ресторані середнього цінового сегмента.

Громадський транспорт: місячний проїзний вартістю 70−85 швейцарських франків (74−90 доларів США), що сполучає віддалені села з містами за лічені хвилини.

Кава в кафе: 4−5 швейцарських франків (4,25−5,30 доларів США) за еспресо.

2. Данія ($2320/місяць)

Завдяки універсальній медичній допомозі, безкоштовній освіті від дитячого садка до докторантури та субсидованому догляду за дітьми, який споживає лише 25% операційних витрат (часто нуль для сімей з низьким рівнем доходу).

Концепція hygge, неперекладного данського терміну, що описує затишне задоволення та єдність, пронизує повсякденне життя. Ця культурна філософія забезпечує психологічну основу для світових рейтингів щастя, де Данія постійно посідає трійку лідерів.

Щомісячний бюджет

Одна особа: 2140 євро (2320 доларів США), включаючи орендну плату, або 15 500 датських крон.

Сім’я з чотирьох осіб: 5 855 євро (6 350 доларів США) або 43 000 датських крон, включаючи орендну плату.

Середня зарплата: 50 000 датських крон (6 900 доларів США/місяць) — на 271% більше, ніж витрати на проживання самотньої людини.

3. Ліхтенштейн ($2491/місяць)

Розташований між Швейцарією та Австрією на площі всього 160 квадратних кілометрів (62 квадратних миль), Ліхтенштейн пропонує ексклюзивне альпійське життя, поєднуючи швейцарську ефективність з австрійським шармом.

Маючи лише 38 000 жителів, Ліхтенштейн досягає того, чого не можуть більші країни: справжньої спільноти, де правлячий принц запрошує все населення на щорічне свято в замку, рівень бідності падає буквально до нуля, і кожен щиро знає своїх сусідів.

Щомісячний бюджет:

Всього: $2,491−2,800 (CHF 2,350−2,650).

Житло: 1500−2500 швейцарських франків (1600−2650 доларів США) за квартиру з 1 спальнею.

Співвідношення витрат: 156% від середнього показника за Європу (на 56% вище, ніж у Франції).

Харчування: 800−1200 швейцарських франків (850−1280 доларів США) щомісяця з особи.

Охорона здоров’я: Обов’язкова система за швейцарським зразком, 250−450 швейцарських франків (265−475 доларів США щомісяця).

Транспорт: Громадського транспорту немає — наявність автомобіля обов’язкова; бензин 1,60−1,80 швейцарських франків/літр (6,80−7,65 доларів/галон).

Середня зарплата: від 7000 швейцарських франків (7425 доларів США) на місяць, багато фахівців заробляють 10 000−15 000 швейцарських франків (10 600−15 900 доларів США).

4. Ірландія ($3 145−3 795)

Ірландія поєднує в собі доступність англомовного населення, яскраву культурну спадщину та процвітаючий технологічний сектор із гострим дефіцитом житла, що створює тиск на вартість життя та ставить під загрозу якість життя людей усіх рівнів доходу.

Будучи європейською штаб-квартирою Apple, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Twitter та Amazon, Ірландія пропонує виняткові кар’єрні можливості, особливо у сфері технологій, фінансів та фармацевтики. Однак хронічний дефіцит житла та зростання орендної плати створюють кризу доступності, яка впливає як на фахівців, що заробляють шестизначні суми, так і на працівників початкового рівня.

Щомісячний бюджет:

Дублін: €2 900−3 500 ($3 145−3 795), включаючи орендну плату.

Оренда в Дубліні (1 спальня): €2 540 ($2 755) — на 5,8% більше, ніж минулого року.

Купівля будинку в Дубліні: середня ціна 700 000 євро (759 000 доларів США).

Орендна плата в Корку: €2 213 ($2 400) — на 13,6% більше, ніж минулого року.

Оренда в Голуеї: €1,200−1,470 ($1,300−1,595).

Орендна плата в Лімерику: €2 405 ($2 610) — зростання на 20,4% (найбільше зростання в Ірландії).

Сільська місцевість: середня орендна плата €1645 ($1785).

5. Люксембург (4680 доларів США/місяць)

Люксембург є найбагатшою країною Європи на душу населення та найменшим членом ЄС, де середньовічні укріплення зустрічаються з блискучими фінансовими вежами в країні, ледь більшій за Род-Айленд. Маючи 120 000 жителів столиці, де розташовані Європейський суд, Європейський інвестиційний банк та понад 140 банків, Люксембург значно перевершує свою географічну вагу.

Надзвичайні зарплати компенсують витрати на страхові внески, а 48% іноземного населення створює справді міжнародну атмосферу, де французька, німецька, люксембурзька та англійська мови змішуються щодня.

Щомісячний бюджет:

Самотня особа: €4 318 ($4 680 щомісяця).

Сім’я з чотирьох осіб: €6 415 ($6 950 щомісяця).

Премія на житло: на 87% вища, ніж у середньому по ЄС.

Середня зарплата: €7 000+ ($7 590+) щомісяця; фахівці €10 000−15 000 ($10 840−16 265).

Мінімальна заробітна плата: €2 571 ($2 788) щомісяця.

Безкоштовний громадський транспорт: по всій країні з 2020 року (вперше у світі).

скорочений робочий тиждень, довші оплачувані відпустки, соціальні гарантії та безпечне середовище для життя. Раніше Finance.ua писав , що Європейські країни поступово запроваджують політику, спрямовану на добробут працівників:

Саме ці фактори дедалі частіше визначають, наскільки комфортно поєднувати роботу та особисте життя. Найкращою країною для work-life balance стала Ірландія. До рейтингу також потрапили Ісландія, Бельгія, Данія та Німеччина.

