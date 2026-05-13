Який щомісячний бюджет для життя в ТОП-5 найкращих країн ЄС
1. Швейцарія ($3 186/місяць)
Щомісячні витрати (для 1 особи):
- Всього: 3000−3500 швейцарських франків (3186−3720 доларів США), включаючи орендну плату.
- Житло в Цюриху/Женеві: 1500−2000 швейцарських франків (1600−2100 доларів США) за квартиру з однією спальнею в центрі, 1000−1400 швейцарських франків (1060−1480 доларів США) у менших містах.
- Обов’язкове медичне страхування: 300−500 швейцарських франків (320−530 доларів США) на особу щомісяця — обов’язково за законом, без винятків, франшиза 300−2500 швейцарських франків щорічно.
- Продукти: 600−900 швейцарських франків (640−960 доларів США).
- Харчування поза домом: 25−35 швейцарських франків (27−37 доларів США) за звичайну страву; 50−75 швейцарських франків (53−80 доларів США) у ресторані середнього цінового сегмента.
- Громадський транспорт: місячний проїзний вартістю 70−85 швейцарських франків (74−90 доларів США), що сполучає віддалені села з містами за лічені хвилини.
- Кава в кафе: 4−5 швейцарських франків (4,25−5,30 доларів США) за еспресо.
2. Данія ($2320/місяць)
Щомісячний бюджет
- Одна особа: 2140 євро (2320 доларів США), включаючи орендну плату, або 15 500 датських крон.
- Сім’я з чотирьох осіб: 5 855 євро (6 350 доларів США) або 43 000 датських крон, включаючи орендну плату.
- Середня зарплата: 50 000 датських крон (6 900 доларів США/місяць) — на 271% більше, ніж витрати на проживання самотньої людини.
3. Ліхтенштейн ($2491/місяць)
Щомісячний бюджет:
- Всього: $2,491−2,800 (CHF 2,350−2,650).
- Житло: 1500−2500 швейцарських франків (1600−2650 доларів США) за квартиру з 1 спальнею.
- Співвідношення витрат: 156% від середнього показника за Європу (на 56% вище, ніж у Франції).
- Харчування: 800−1200 швейцарських франків (850−1280 доларів США) щомісяця з особи.
- Охорона здоров’я: Обов’язкова система за швейцарським зразком, 250−450 швейцарських франків (265−475 доларів США щомісяця).
- Транспорт: Громадського транспорту немає — наявність автомобіля обов’язкова; бензин 1,60−1,80 швейцарських франків/літр (6,80−7,65 доларів/галон).
- Середня зарплата: від 7000 швейцарських франків (7425 доларів США) на місяць, багато фахівців заробляють 10 000−15 000 швейцарських франків (10 600−15 900 доларів США).
4. Ірландія ($3 145−3 795)
Щомісячний бюджет:
- Дублін: €2 900−3 500 ($3 145−3 795), включаючи орендну плату.
- Оренда в Дубліні (1 спальня): €2 540 ($2 755) — на 5,8% більше, ніж минулого року.
- Купівля будинку в Дубліні: середня ціна 700 000 євро (759 000 доларів США).
- Орендна плата в Корку: €2 213 ($2 400) — на 13,6% більше, ніж минулого року.
- Оренда в Голуеї: €1,200−1,470 ($1,300−1,595).
- Орендна плата в Лімерику: €2 405 ($2 610) — зростання на 20,4% (найбільше зростання в Ірландії).
- Сільська місцевість: середня орендна плата €1645 ($1785).
5. Люксембург (4680 доларів США/місяць)
Щомісячний бюджет:
- Самотня особа: €4 318 ($4 680 щомісяця).
- Сім’я з чотирьох осіб: €6 415 ($6 950 щомісяця).
- Премія на житло: на 87% вища, ніж у середньому по ЄС.
- Середня зарплата: €7 000+ ($7 590+) щомісяця; фахівці €10 000−15 000 ($10 840−16 265).
- Мінімальна заробітна плата: €2 571 ($2 788) щомісяця.
- Безкоштовний громадський транспорт: по всій країні з 2020 року (вперше у світі).
Які зарплати вважаються високими та низькими в Німеччині
У яких країнах Європи найчастіше працюють у вихідні (інфографіка)
Які старі мобільні телефони коштують мільйони
Вчитель $450, штукатур $1500. Чому ринок праці в Україні так змінився (відео)
Скільки буде коштувати відпочинок в Україні в 2026 році — бюджет на добу
В Україні запускають нову програму профорієнтації для молоді