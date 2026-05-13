Які старі мобільні телефони коштують мільйони

Старі пристрої можуть коштувати набагато більше, ніж ви думаєте. Мобільні телефони тепер можуть бути колекційними предметами, а не просто сувенірами.

Про це пише угорське видання life

Ринок старих мобільних телефонів — це вже не просто ностальгія, це радше колекціонерське захоплення. Те, що для вас є просто забутим, запиленим пристроєм, для когось іншого — це відсутній елемент у його колекції. І за це вони іноді готові платити напрочуд високі ціни. Тож наступного разу, перш ніж викидати свій старий мотлох, погляньте… можливо, ви ось-ось викинете власну маленьку золоту жилу.

Забутий мобільний телефон може стати найбільшим сюрпризом

Цілком можливо, що в руках у них знаходиться пристрій, за який колекціонери зараз платять мільйони, а в деяких випадках на аукціонах по всьому світу буквально спалахують війни торгів.

Найбільш прикладом цього є Apple iPhone першого покоління (2007 року), який був проданий на аукціоні за вражаючі 190 000 доларів, або понад 60 мільйонів форинтів, у нерозпакованому стані. Секрет простий: він рідкісний, бездоганний і тепер став культовим екземпляром.

На вагу золота

Світ колекціонерів не вибірковий: те, що раніше було просто телефоном, тепер може бути символом статусу та інвестицією. Це покоління захоплене предметами 90-х.

Серед найбільш затребуваних моделей

Apple iPhone (перше покоління, 2007 року),

легендарний Motorola DynaTAC 8000X т,

ікона 2000-х — Motorola Razr V3.

Особливо цінним є рідкісний Motorola MicroTAC 9800X, особливо в білому кольорі.

Шанувальники Nokia також не залишилися осторонь: 7280, 8110, N79, 6310 та досі культовий Nokia 3310 також користуються попитом.

У світі BlackBerry, окрім Bold 9900, справжнім скарбом вважається розкішний Porsche Design P'9981. А ще є спеціальні пропозиції, такі як NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty або Bosch Cartel-T, яких на ринку залишилося дуже мало.

Багато з цих моделей можуть приносити за кордоном сотні тисяч або навіть мільйони доларів, особливо якщо вони в ідеальному стані та мають оригінальну упаковку.

Хоча в історіях часто йдеться про продажі мільйонами, реальність набагато простіша. Більшість старих мобільних телефонів переходять з рук в руки за кілька десятків тисяч форинтів, і в багатьох випадках важко знайти покупця навіть за таку суму.

Класичний Nokia 3310, наприклад, зазвичай коштує 8−25 тисяч форинтів, і багато рідкісних моделей залишаються непроданими, якщо на них немає особливого колекційного попиту, попри ностальгію.

Як збільшити вартість старого мобільного телефону

«Якщо ви вирішите спробувати продати свій старий пристрій, ви можете значно збільшити його вартість за допомогою кількох невеликих кроків» — пише видання.

Найголовніше — не викидати нічого з оригінальної упаковки: коробка, зарядний пристрій та документи — все це має велике значення. Якщо у вас є інструкція, це особливий плюс.

Варто відремонтувати незначні дефекти, адже робочий телефон набагато цінніший за пошкоджений. А ретельне очищення може суттєво вплинути на загальну картину. Зрештою, завжди варто перевіряти сайти аукціонів, адже ціни постійно змінюються.

