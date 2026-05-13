Вчитель $450, штукатур $1500. Чому ринок праці в Україні так змінився (відео) Вчора 18:20 — Особисті фінанси

Середня зарплата в березні підскочила на 7%

Український ринок праці змінюється на очах. Поки вчителі отримують менше 20 тисяч гривень, штукатури та фасадники виходять на зарплати понад 60 тисяч, а пенсіонери дедалі частіше стають головною опорою економіки через гострий дефіцит кадрів.

У новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо, що насправді відбувається із зарплатами, професіями та працівниками в Україні у 2026 році.

Середня зарплата: що залишається в гаманці?

30 тисяч гривень — саме стільки, за даними Державної служби статистики, зараз становить середня зарплата в Україні. За офіційними цифрами, середня зарплата в березні підскочила начебто на 7%.

Найбільш вразливими залишаються освітяни: середня зарплата вчителя сьогодні 19 тисяч гривень, що в чотири з половиною раза менше, ніж доходи у сфері IT, де зарплати сягають 85 тисяч.

Навіть «воєнні» надбавки для вчителів у зоні бойових дій (до 100% до окладу) ледь дозволяють їм наздогнати середню зарплату по країні. При цьому ситуація ускладнюється боргами: станом на квітень підприємства винні українцям понад 3,5 мільярда гривень.

Нові лідери

Структура престижних професій радикально змінилася. За даними аналітиків, абсолютними лідерами за доходами стали брокери з нерухомості (112,5 тис. грн). Не відстає і робочий сектор: зарплати штукатурів зросли на рекордні 128%, сягнувши 63 тисяч гривень.

Сили оборони — нова і надзвичайно важлива категорія. Медіана тут становить 70,6 тисяч гривень. Але важливо розуміти, що мобілізовані українці зі званням «солдат в тилу» будуть заробляти не більше 20 тисяч гривень.

Проте бізнес стикається з іншою проблемою — кадровим голодом. Кількість вакансій зросла на 13%, але працювати в реальному секторі охочих меншає. Поки попит на вантажників злітає на сотні відсотків, більшість пошукачів намагаються піти в онлайн на позиції копірайтерів чи SMM-менеджерів.

ШІ та досвід 60+

Ринок праці перебуває під подвійним тиском. З одного боку, штучний інтелект поступово витісняє касирів, секретарів та операторів даних. З іншого — через дефіцит молодих кадрів заводи та офіси починають триматися на пенсіонерах. Сьогодні працює майже кожен четвертий пенсіонер — це близько 3 мільйонів людей. Для багатьох це не вибір, а єдиний спосіб вижити при мінімальній виплаті у 2600 гривень.

Поки молодь на фронті або за кордоном, українські заводи та офіси тримаються на тих, кому за 60. Роботодавці, які раніше шукали «молодих та амбітних до 25 років», тепер шикуються в чергу за досвідченими пенсіонерами.

Як зазначають експерти, стара концепція «одна освіта на все життя» остаточно померла. Тепер ринку потрібні фахівці з кібербезпеки, аналітики даних та професіонали з відновлювальної енергетики.

Які професії остаточно зникнуть найближчим часом, чому українці масово мігрують у «модератори чатів» та яким буде ринок праці після демобілізації?

