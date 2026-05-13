Як українці реагують на здорожчання пального — опитування

Четверо з десяти опитаних водіїв готові обмежити використання приватного транспорту у разі, якщо вартість пального перевищить 105 грн/л.
Про це свідчать результати опитування BlaBlaCar серед 15 тис. водіїв з усієї України.

Що показало дослідження

Спільні подорожі стають не тільки інструментом економії, а й стратегією соціальної адаптації.
Коли водії можуть відмовитися від авто?
Результати опитування демонструють високу адаптивність українських водіїв, проте визначають чіткі межі «витривалості»:
  • Майже 40% респондентів суттєво обмежать використання власного авто, лише коли ціна за літр пального перетне 105 грн.
  • Близько чверті водіїв (24,3%) вважають критичною ціну в діапазоні 95−105 грн/л.
  • Для 17% опитаних межею є вартість 85−95 грн/л.
Стратегії економії

Щоб компенсувати зростання витрат, водії активно переглядають свої звички:
  • 13,1% водіїв зазначили, що почали частіше брати попутників.
  • Понад чверть респондентів намагаються заповнювати авто до максимуму, беручи 3−4 попутників замість 1−2.
  • Кожен п’ятий водій почав їздити більш плавно, без різких стартів, щоб зекономити зайві 0,5−1 л на 100 км.
  • 76% водіїв використовують програми лояльності АЗС. Понад половина з них (52,5%) активно відстежують свої заощадження: майже 46% економлять понад 2 грн на кожному літрі.
Заощадження на пальному — вагомий, але не єдиний фактор, що мотивує українців ділити поїздку. Опитування показало глибокий рівень емпатії серед водіїв. Так, однією з найбільш популярних причин брати попутників для 42% є соціальна відповідальність — бажання допомогти людям, яким зараз важко або дорого подорожувати.
Також чверть водіїв зазначили, що цінують безпеку та психологічний комфорт, а також те, що разом їхати надійніше у нинішніх умовах. Окрім цього, для 22% вагомим фактором залишається нетворкінг — можливість нових знайомств та спілкування в дорозі.

ДВЗ залишаються лідерами, але інтерес до «зелених» авто зростає

Незважаючи на глобальний тренд переходу на електромобілі, традиційне пальне домінує на українських дорогах:
  • Дизель (49%) та бензин (39%) переважають серед опитаних водіїв.
  • Половина (52%) респондентів планують і надалі користуватися авто з ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння).
  • Водночас близько 43% українських водіїв уже замислюються над переходом на електромобілі або гібриди: частина вивчає інфраструктуру та ціни, а майже кожен десятий (9,3%) уже планує відповідну зміну авто.
Нагадаємо, ррограму кешбеку на пальне продовжено — вона діятиме до 31 травня 2026 року.
Це державна ініціатива, яка дозволяє повертати частину витрат за заправку автомобіля та підтримує громадян, які щодня користуються транспортом.
Розмір кешбеку:
Під час купівлі пального на АЗС-учасниках програми громадяни можуть отримати компенсацію від держави у розмірі:
15% — дизельне пальне.
10% — бензин.
5% — автогази.
За матеріалами:
Finance.ua
