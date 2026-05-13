Як українці реагують на здорожчання пального — опитування
Що показало дослідження
- Майже 40% респондентів суттєво обмежать використання власного авто, лише коли ціна за літр пального перетне 105 грн.
- Близько чверті водіїв (24,3%) вважають критичною ціну в діапазоні 95−105 грн/л.
- Для 17% опитаних межею є вартість 85−95 грн/л.
Стратегії економії
- 13,1% водіїв зазначили, що почали частіше брати попутників.
- Понад чверть респондентів намагаються заповнювати авто до максимуму, беручи 3−4 попутників замість 1−2.
- Кожен п’ятий водій почав їздити більш плавно, без різких стартів, щоб зекономити зайві 0,5−1 л на 100 км.
- 76% водіїв використовують програми лояльності АЗС. Понад половина з них (52,5%) активно відстежують свої заощадження: майже 46% економлять понад 2 грн на кожному літрі.
ДВЗ залишаються лідерами, але інтерес до «зелених» авто зростає
- Дизель (49%) та бензин (39%) переважають серед опитаних водіїв.
- Половина (52%) респондентів планують і надалі користуватися авто з ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння).
- Водночас близько 43% українських водіїв уже замислюються над переходом на електромобілі або гібриди: частина вивчає інфраструктуру та ціни, а майже кожен десятий (9,3%) уже планує відповідну зміну авто.
