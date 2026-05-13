Як українці реагують на здорожчання пального — опитування Вчора 16:00 — Енергетика

Як українці реагують на здорожчання пального — опитування

Четверо з десяти опитаних водіїв готові обмежити використання приватного транспорту у разі, якщо вартість пального перевищить 105 грн/л.

Про це свідчать результати опитування BlaBlaCar серед 15 тис. водіїв з усієї України.

Що показало дослідження

Спільні подорожі стають не тільки інструментом економії, а й стратегією соціальної адаптації.

Коли водії можуть відмовитися від авто?

Результати опитування демонструють високу адаптивність українських водіїв, проте визначають чіткі межі «витривалості»:

Майже 40% респондентів суттєво обмежать використання власного авто, лише коли ціна за літр пального перетне 105 грн.

респондентів суттєво обмежать використання власного авто, лише коли ціна за літр пального перетне 105 грн. Близько чверті водіїв (24,3%) вважають критичною ціну в діапазоні 95−105 грн/л.

вважають критичною ціну в діапазоні 95−105 грн/л. Для 17% опитаних межею є вартість 85−95 грн/л.

Стратегії економії

Щоб компенсувати зростання витрат, водії активно переглядають свої звички:

13,1% водіїв зазначили, що почали частіше брати попутників.

Понад чверть респондентів намагаються заповнювати авто до максимуму, беручи 3−4 попутників замість 1−2.

Кожен п’ятий водій почав їздити більш плавно, без різких стартів, щоб зекономити зайві 0,5−1 л на 100 км.

76% водіїв використовують програми лояльності АЗС. Понад половина з них (52,5%) активно відстежують свої заощадження: майже 46% економлять понад 2 грн на кожному літрі.

Читайте також Як економити пальне на гібридному автомобілі

Заощадження на пальному — вагомий, але не єдиний фактор, що мотивує українців ділити поїздку. Опитування показало глибокий рівень емпатії серед водіїв. Так, однією з найбільш популярних причин брати попутників для 42% є соціальна відповідальність — бажання допомогти людям, яким зараз важко або дорого подорожувати.

Також чверть водіїв зазначили, що цінують безпеку та психологічний комфорт, а також те, що разом їхати надійніше у нинішніх умовах. Окрім цього, для 22% вагомим фактором залишається нетворкінг — можливість нових знайомств та спілкування в дорозі.

ДВЗ залишаються лідерами, але інтерес до «зелених» авто зростає

Незважаючи на глобальний тренд переходу на електромобілі, традиційне пальне домінує на українських дорогах:

Дизель (49%) та бензин (39%) переважають серед опитаних водіїв.

Половина (52%) респондентів планують і надалі користуватися авто з ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння).

Водночас близько 43% українських водіїв уже замислюються над переходом на електромобілі або гібриди: частина вивчає інфраструктуру та ціни, а майже кожен десятий (9,3%) уже планує відповідну зміну авто.

Нагадаємо, ррограму кешбеку на пальне продовжено — вона діятиме до 31 травня 2026 року.

Це державна ініціатива, яка дозволяє повертати частину витрат за заправку автомобіля та підтримує громадян, які щодня користуються транспортом.

Розмір кешбеку:

Під час купівлі пального на АЗС-учасниках програми громадяни можуть отримати компенсацію від держави у розмірі:

15% — дизельне пальне.

10% — бензин.

5% — автогази.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.