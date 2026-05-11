Як економити пальне на гібридному автомобілі Вчора 09:14 — Технології&Авто

Стиль водіння впливає на розхід палива

Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими серед українців, однак реальна економія пального багато в чому залежить від стилю водіння. Фахівці кажуть, що кілька простих звичок можуть не лише зменшити витрати, а й допомогти довше зберегти ресурс батареї.

Про це пише видання Moto

Плавне водіння допомагає економити

Експерти пояснюють, що гібридні авто найкраще працюють у спокійному режимі їзди. Різкі прискорення та гальмування змушують систему частіше запускати двигун внутрішнього згоряння, через що витрата пального зростає.

Натомість плавний розгін і завчасне гальмування дозволяють ефективніше використовувати рекуперацію — систему, яка накопичує енергію під час руху та заряджає батарею.

Також водіям радять частіше дозволяти автомобілю котитися без різких натискань на педалі. Це допомагає довше залишатися в електричному режимі.

Які налаштування варто використовувати

Для більш економної їзди фахівці рекомендують активувати режим ECO. Він робить реакцію на педаль газу плавнішою та допомагає знизити споживання пального.

Крім того, небажано постійно їздити на швидкості понад 80 км/год, адже після цього показника витрати енергії та пального помітно збільшуються.

Власникам підзарядних гібридів радять не допускати сильного розрядження батареї та підтримувати рівень заряду вище 25%. Регулярна зарядка дозволяє частіше використовувати електротягу.

Зайва вага та шини теж впливають на витрати

Експерти нагадують, що на економічність впливають навіть дрібниці. Наприклад, непотрібні речі у багажнику чи порожній бокс на даху створюють додатковий опір і збільшують витрату пального.

Важливо також стежити за тиском у шинах, оскільки недостатньо накачані колеса підвищують опір коченню.

Окремо водіям радять помірно використовувати кондиціонер, щоб не перевантажувати батарею. А на спусках краще дозволяти машині котитися — це допоможе системі рекуперації активніше відновлювати заряд акумулятора.

