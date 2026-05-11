Як економити пальне на гібридному автомобілі

Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими серед українців, однак реальна економія пального багато в чому залежить від стилю водіння. Фахівці кажуть, що кілька простих звичок можуть не лише зменшити витрати, а й допомогти довше зберегти ресурс батареї.
Експерти пояснюють, що гібридні авто найкраще працюють у спокійному режимі їзди. Різкі прискорення та гальмування змушують систему частіше запускати двигун внутрішнього згоряння, через що витрата пального зростає.
Натомість плавний розгін і завчасне гальмування дозволяють ефективніше використовувати рекуперацію — систему, яка накопичує енергію під час руху та заряджає батарею.
Експерти нагадують, що на економічність впливають навіть дрібниці. Наприклад, непотрібні речі у багажнику чи порожній бокс на даху створюють додатковий опір і збільшують витрату пального.
Важливо також стежити за тиском у шинах, оскільки недостатньо накачані колеса підвищують опір коченню.
Окремо водіям радять помірно використовувати кондиціонер, щоб не перевантажувати батарею. А на спусках краще дозволяти машині котитися — це допоможе системі рекуперації активніше відновлювати заряд акумулятора.
