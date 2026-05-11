Cloudflare скорочує близько 20% штату, оскільки ШІ трансформує робочі процеси компанії

Компанія Cloudflare заявила, що скоротить понад 1000 робочих місць в межах реструктуризації операційної діяльності на тлі стрімкого впровадження інструментів штучного інтелекту.
Компанія, що займається інтернет-інфраструктурою та кібербезпекою, планує скоротити понад 1100 робочих місць по всьому світу. Станом на кінець 2025 року в ній працювало 5156 штатних співробітників, повідомляє Reuters.

Компанія очікує, що витрати, пов’язані зі скороченням штату в другому кварталі, становитимуть від $140 до $150 млн.
Водночас Cloudflare очікує, що дохід у другому кварталі становитиме від $664 до $665 млн, що трохи менше за оцінку аналітиків у $665,3 млн (згідно з даними, зібраними LSEG). Скорригований прибуток прогнозується на рівні 27 центів на акцію, що відповідає очікуванням.

Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс та співзасновниця Мішель Затлін у зверненні до співробітників заявили, що компанія переосмислює роботу кожної команди та функції для діяльності в епоху, яку вони назвали «ерою агентного ШІ».
У Cloudflare заявили, що скорочення робочих місць відображає перегляд внутрішніх процесів і ролей, а не є реакцією на продуктивність працівників чи короткостроковий фінансовий тиск.
У компанії додали, що їхнє власне використання ШІ зросло більш ніж у шість разів за останні три місяці, що спричинило серйозні зміни в принципах роботи команд.
Акції компанії впали приблизно на 19% під час подовженої торгової сесії, попри кращі за очікувані результати першого кварталу.
dev.ua
