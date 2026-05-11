Apple може змінити лінійку MacBook Neo через зростання цін на пам’ять

Apple може переглянути лінійку MacBook Neo через високий попит та зростання вартості комплектуючих. За даними аналітиків, компанія розглядає можливість відмовитися від найдешевшої версії ноутбука на 256 ГБ, залишивши лише дорожчу модель із більшим обсягом пам’яті.
Рішення пов’язують із проблемами постачання, подорожчанням пам’яті DRAM та рекордним попитом на новий ноутбук.

Apple може прибрати базову версію MacBook Neo

Як повідомляє аналітик Тім Кулпан, Apple може припинити випуск моделі MacBook Neo на 256 ГБ. Саме ця версія зараз є найдоступнішою у лінійці — її ціна становить 599 доларів у США.
Натомість компанія може залишити лише конфігурацію на 512 ГБ, яка коштує 699 доларів.
За інформацією аналітика, Apple була змушена переглянути виробничі плани після того, як попит на MacBook Neo виявився значно вищим за очікування. Якщо спочатку компанія планувала випустити 5−6 млн пристроїв, то тепер виробничий план нібито збільшили до 10 млн ноутбуків.
Водночас терміни доставки на окремих ринках уже розтягнулися до чотирьох тижнів.

Проблеми з постачанням і дорожчі комплектуючі

Під час фінансової конференції наприкінці квітня гендиректор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія стикається з обмеженнями постачання MacBook Neo.
Ноутбуки виробляють на заводах у В’єтнамі та Китаї, де партнери Apple — Quanta та Foxconn — намагаються впоратися зі зростанням кількості замовлень.
Також повідомляється, що для другого виробничого циклу Apple замовляє нові чіпи A18 Pro у TSMC. У перших партіях MacBook Neo, за даними аналітиків, використовувалися модифіковані версії процесорів, які спочатку вироблялися для iPhone 16 Pro.
Окремою проблемою стало подорожчання пам’яті DRAM, через що зросла собівартість ноутбуків.
Аналітики зазначають, що Apple вже використовувала подібний підхід в інших пристроях. Зокрема, компанія раніше прибрала версію Mac mini на 256 ГБ, залишивши лише дорожчу модифікацію.
