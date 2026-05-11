Chevrolet відродила знамениту бюджетну модель у новому форматі (фото)

Якщо раніше під назвою Sonic в Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це недорогий кросовер В-класу. У нього аркоподібний дах, рельєфні боковини та виражений пластиковий обвіс. Фірмова розділена решітка радіатора Chevrolet поєднується з «дворівневими» фарами.
Chevrolet Sonic RS вирізняється спортивним стилем і отримав глянцевий декор і чорні колісні диски. Між іншим, саме на цій моделі дебютував оновлений логотип Chevrolet.
Розміри і салон
довжина — 4230 мм;
ширина — 1770 мм;
висота — 1530 мм;
колісна база — 2550 мм.
У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 11-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 392 л.
Комплектація Chevrolet Sonic 2026
Базова комплектація включає 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та систему автоматичного гальмування.
У Chevrolet Sonic RS є безключовий доступ, паркувальний автопілот, системи утримання в смузі руху, контролю «сліпих» зон та управління дальнім світлом фар.
Новий Chevrolet Sonic дебютував із 1,0-літровим турбомотором потужністю 115 к. с., який працює на бензині та етанолі. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 10 с і розвивати 200 км/год, а середня витрата пального — 6,7 л на 100 км.