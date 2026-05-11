Huawei випустила найтонший у світі планшет MatePad Pro Max (фото)

Для порівняння, товщина iPad Pro складає 5,1 мм. Попри проблеми з доступністю сервісів Google, Huawei вкотре показала, що здатна конкурувати з Apple на рівні «заліза».
Чим MatePad Pro Max відрізняється від iPad Pro
Новий планшет Huawei отримав 13,2-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3000×2000 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1600 нітів.
Особливістю моделі стало фірмове матове покриття PaperMatte з антивідблисковим ефектом. У Android Central зазначають, що саме дисплей є однією з головних переваг планшета, особливо для малювання та роботи зі стилусом.
Також MatePad Pro Max отримав рамки товщиною лише 3,55 мм, завдяки чому екран займає 94% передньої панелі.
Ще одна помітна відмінність — основна камера на 50 Мп, тоді як Apple у своїх iPad Pro традиційно не робить акцент на камерах.
Потужна батарея та система охолодження
Попри ультратонкий корпус, Huawei встановила в планшет акумулятор ємністю 10 400 мАг із підтримкою швидкої зарядки 66 Вт.
Компанія заявляє до 14,5 години автономної роботи під час перегляду локального відео. Також у пристрої використовується нова кремнієва батарея, яка має забезпечити кращу автономність порівняно з попереднім поколінням.