Huawei випустила найтонший у світі планшет MatePad Pro Max (фото) Вчора 01:51 — Технології&Авто

Huawei представила новий MatePad Pro Max, який уже називають найтоншим планшетом у світі. Товщина пристрою становить лише 4,7 мм, а вага — 499 грамів.

Про це пише Digital Trends

Для порівняння, товщина iPad Pro складає 5,1 мм. Попри проблеми з доступністю сервісів Google, Huawei вкотре показала, що здатна конкурувати з Apple на рівні «заліза».

Чим MatePad Pro Max відрізняється від iPad Pro

Новий планшет Huawei отримав 13,2-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3000×2000 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1600 нітів.

Особливістю моделі стало фірмове матове покриття PaperMatte з антивідблисковим ефектом. У Android Central зазначають, що саме дисплей є однією з головних переваг планшета, особливо для малювання та роботи зі стилусом.

Також MatePad Pro Max отримав рамки товщиною лише 3,55 мм, завдяки чому екран займає 94% передньої панелі.

Ще одна помітна відмінність — основна камера на 50 Мп, тоді як Apple у своїх iPad Pro традиційно не робить акцент на камерах.

Потужна батарея та система охолодження

Попри ультратонкий корпус, Huawei встановила в планшет акумулятор ємністю 10 400 мАг із підтримкою швидкої зарядки 66 Вт.

Компанія заявляє до 14,5 години автономної роботи під час перегляду локального відео. Також у пристрої використовується нова кремнієва батарея, яка має забезпечити кращу автономність порівняно з попереднім поколінням.

MatePad Pro Max оснащений шестиканальною аудіосистемою Huawei Sound, а також системою охолодження з двошаровою VC-структурою для стабільної роботи під навантаженням.

Крім цього, планшет підтримує клавіатуру, стилус і багатовіконний режим роботи.

Huawei заявляє, що нова система тепловідведення дозволила збільшити продуктивність приблизно на 20% у порівнянні з попередньою моделлю.

Глобальний старт продажів MatePad Pro Max очікується вже найближчими тижнями.

