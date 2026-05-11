0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Технології&Авто
755
Theeb X01
Theeb X01
В ОАЕ розробили гібридний позашляховик Theeb X01 на 550 сил. Рубаний дизайн автомобіля виявився дуже знайомим.
Новий Theeb X01 презентували на виставці MIITE 2026 в Абу-Дабі та готують до серійного виробництва.
Про це повідомляє сайт Autoevolution.
В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Що відомо про новинку

Theeb X01 розробила молода компанія K2 із Дубая, яка також займається розробкою штучного інтелекту.
Позашляховик Theeb X01 зовні дуже нагадує Mercedes G-Class, адже має характерний рубаний дизайн і двооб’ємний профіль. Капот, розширювачі арок та молдинги на боковинах також витримані у стилі «Гелендвагена». Разом із тим, дизайн передньої та задньої оптики в позашляховика інакший.
В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)
Представили три варіанти Theeb X01 — Base із нефарбованими бамперами, багатше оснащений Lux та позашляховий Sport зі шноркелем, додатковою оптикою та багажником на даху.
Читайте також
В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)
У салоні Theeb X01 встановлено два екрани на передній панелі. Клон «Гелендвагена» оснащений плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 550 к. с. та 720 Н∙м.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems