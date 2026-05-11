В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Theeb X01

В ОАЕ розробили гібридний позашляховик Theeb X01 на 550 сил. Рубаний дизайн автомобіля виявився дуже знайомим.

Новий Theeb X01 презентували на виставці MIITE 2026 в Абу-Дабі та готують до серійного виробництва.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Що відомо про новинку

Theeb X01 розробила молода компанія K2 із Дубая, яка також займається розробкою штучного інтелекту.

Позашляховик Theeb X01 зовні дуже нагадує Mercedes G-Class, адже має характерний рубаний дизайн і двооб’ємний профіль. Капот, розширювачі арок та молдинги на боковинах також витримані у стилі «Гелендвагена». Разом із тим, дизайн передньої та задньої оптики в позашляховика інакший.

Представили три варіанти Theeb X01 — Base із нефарбованими бамперами, багатше оснащений Lux та позашляховий Sport зі шноркелем, додатковою оптикою та багажником на даху.

У салоні Theeb X01 встановлено два екрани на передній панелі. Клон «Гелендвагена» оснащений плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 550 к. с. та 720 Н∙м.

Фокус

