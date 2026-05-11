В ОАЕ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Позашляховик Theeb X01 зовні дуже нагадує Mercedes G-Class, адже має характерний рубаний дизайн і двооб’ємний профіль. Капот, розширювачі арок та молдинги на боковинах також витримані у стилі «Гелендвагена». Разом із тим, дизайн передньої та задньої оптики в позашляховика інакший.
Представили три варіанти Theeb X01 — Base із нефарбованими бамперами, багатше оснащений Lux та позашляховий Sport зі шноркелем, додатковою оптикою та багажником на даху.
У салоні Theeb X01 встановлено два екрани на передній панелі. Клон «Гелендвагена» оснащений плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 550 к. с. та 720 Н∙м.