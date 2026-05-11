Google представив смарт-браслет без дисплея (фото) Вчора 00:15 — Технології&Авто

Пристрій не має екрана, Фото: GSM Arena

Американська технологічна компанія Google представила розумний браслет без екрана Fitbit Air.

Про це повідомляє GSM Arena.

Технічні характеристики та функціонал

Fitbit Air відстежує цілодобово пульс, контролює серцевий ритм, вимірює частоти серцевих скорочень у стані спокою, варіабельності серцевого ритму, стадій та тривалості сну тощо.

Google заявляє, що пристрій може без зарядки працювати до тижня. Браслет має функцію швидкої зарядки, тож ви можете отримати «повний день роботи» всього за п’ять хвилин на зарядному пристрої.

Fitbit Air працює з новим додатком Google Health, Фото: GSM Arena

Fitbit Air працює з новим додатком Google Health, який замінить додаток Fitbit, а згодом і додаток Google Fit.

Слід зауважити, що сам пристрій не має екрана.

Fitbit Air сумісний з операційними системами Android та iOS і доступний для попереднього замовлення за ціною $99,99.

Будь-яка покупка включає тримісячну пробну версію підписки Google Health Premium.

