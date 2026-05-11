Ford і Geely хочуть об'єднатися для виробництва дешевих електромобілів у Європі

Geely розпочне виробництво електромобілів в Іспанії

Ford і Geely ведуть переговори щодо спільного проєкту в Іспанії, який може суттєво змінити роботу заводу Ford у Валенсії. Підприємство зараз працює не на повну потужність і не є достатньо прибутковим, тому компанія шукає способи оптимізації. Одним із варіантів є партнерство з китайським автовиробником Geely, який володіє Volvo.

Локалізація Geely

За даними джерел, Geely може отримати доступ до частини виробничих ліній заводу, зокрема, ділянок, де збирають кузови автомобілів. Компанія вже веде перемовини з місцевими постачальниками, що свідчить про серйозні наміри.

Ймовірно, у Валенсії можуть почати виробляти компактний електромобіль Geely EX2, який для Європи може отримати назву E2. Це недорогий міський електрокар, орієнтований на масовий ринок.

Платформа GEA як основа для нових моделей Ford

Geely планує використовувати свою платформу GEA, яка дозволяє створювати різні типи електрифікованих авто на єдиній архітектурі. Водночас обговорюється можливість того, що Ford також застосує цю платформу для власних моделей, щоб скоротити витрати та пришвидшити розробку нових авто.

Ford уже активно співпрацює з іншими виробниками в Європі — наприклад, використовує платформу Volkswagen для деяких електромобілів і партнериться з Renault у сегменті компактних EV. Це свідчить про зміну стратегії компанії в бік кооперації.

Для Geely виробництво в Європі також вигідне, оскільки дозволяє уникнути мит ЄС на китайські автомобілі, які становлять майже 19%. Локальне виробництво зробить їхні авто дешевшими та конкурентнішими.

Крім виробництва, компанії обговорюють спільну розробку програмного забезпечення, зокрема систем автономного керування та безпеки. Остаточних рішень поки немає, але переговори тривають і можуть призвести до великої угоди в європейському автосекторі.

