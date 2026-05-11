Gmail запустив ШІ-помічника, що писатиме листи у вашому стилі

Google оновив ШІ-інструмент Help me write: тепер він зможе писати і надсилати листи з Gmail, подібні до вашого стилю. Функція розгортається поступово і паралельно із запуском вкладки AI Inbox на Android та iOS.
У мобільному застосунку Gmail AI Inbox розташувавався у бічному меню, під стандартною вкладкою «Вхідні» — аналогічно до десктопу. Наразі розділ працює у бета-версії для передплатників Google AI Ultra.
Паралельно користувачі зможуть випробувати оновлений інструмент Help me write, який тепер нібито зможе створювати персоналізовані листи від вашого імені та у вашому стилі на основі попередніх повідомлень. ШІ зможе підключатися до Gmail і Google Drive за запитом користувача і автоматично використовуватиме релевантний контент із сервісів для формування чернетки.
Варіанти використання застосунку
Google в анонсі пропонує наступні варіанти використання:
відповіді на запити клієнтів та партнерів;
надсилання документів і матеріалів колегам;
звіти керівництву про прогрес, етапи та проблеми, пов’язані з проєктом;
запити про допомогу всередині команди;
обмін фідбеком;
внутрішні оголошення та звіти;
презентація нових проєктів;
пошук партнерств;
комунікація між вчителями та батьками;
підготовка грантових заявок.
Окрім, передплатників Google AI Ultra, оновлення Help me write поширюється на тарифи AI Plus та Pro, а також Business Starter, Standard та Plus, Enterprise Starter, Standard та Plus поряд з Google AI Pro for Education.