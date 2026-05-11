Gmail запустив ШІ-помічника, що писатиме листи у вашому стилі

Gmail AI Inbox розташувавався у бічному меню, під стандартною вкладкою "Вхідні"

Google оновив ШІ-інструмент Help me write: тепер він зможе писати і надсилати листи з Gmail, подібні до вашого стилю. Функція розгортається поступово і паралельно із запуском вкладки AI Inbox на Android та iOS.

Про це повідомляє 9to5google.

У мобільному застосунку Gmail AI Inbox розташувавався у бічному меню, під стандартною вкладкою «Вхідні» — аналогічно до десктопу. Наразі розділ працює у бета-версії для передплатників Google AI Ultra.

Паралельно користувачі зможуть випробувати оновлений інструмент Help me write, який тепер нібито зможе створювати персоналізовані листи від вашого імені та у вашому стилі на основі попередніх повідомлень. ШІ зможе підключатися до Gmail і Google Drive за запитом користувача і автоматично використовуватиме релевантний контент із сервісів для формування чернетки.

Варіанти використання застосунку

Google в анонсі пропонує наступні варіанти використання:

відповіді на запити клієнтів та партнерів;

надсилання документів і матеріалів колегам;

звіти керівництву про прогрес, етапи та проблеми, пов’язані з проєктом;

запити про допомогу всередині команди;

обмін фідбеком;

внутрішні оголошення та звіти;

презентація нових проєктів;

пошук партнерств;

комунікація між вчителями та батьками;

підготовка грантових заявок.

Окрім, передплатників Google AI Ultra, оновлення Help me write поширюється на тарифи AI Plus та Pro, а також Business Starter, Standard та Plus, Enterprise Starter, Standard та Plus поряд з Google AI Pro for Education.

