Gmail запустив ШІ-помічника, що писатиме листи у вашому стилі

Gmail AI Inbox розташувавався у бічному меню, під стандартною вкладкою "Вхідні"
Google оновив ШІ-інструмент Help me write: тепер він зможе писати і надсилати листи з Gmail, подібні до вашого стилю. Функція розгортається поступово і паралельно із запуском вкладки AI Inbox на Android та iOS.
Про це повідомляє 9to5google.
У мобільному застосунку Gmail AI Inbox розташувавався у бічному меню, під стандартною вкладкою «Вхідні» — аналогічно до десктопу. Наразі розділ працює у бета-версії для передплатників Google AI Ultra.
Паралельно користувачі зможуть випробувати оновлений інструмент Help me write, який тепер нібито зможе створювати персоналізовані листи від вашого імені та у вашому стилі на основі попередніх повідомлень. ШІ зможе підключатися до Gmail і Google Drive за запитом користувача і автоматично використовуватиме релевантний контент із сервісів для формування чернетки.
Google в анонсі пропонує наступні варіанти використання:
  • відповіді на запити клієнтів та партнерів;
  • надсилання документів і матеріалів колегам;
  • звіти керівництву про прогрес, етапи та проблеми, пов’язані з проєктом;
  • запити про допомогу всередині команди;
  • обмін фідбеком;
  • внутрішні оголошення та звіти;
  • презентація нових проєктів;
  • пошук партнерств;
  • комунікація між вчителями та батьками;
  • підготовка грантових заявок.
Окрім, передплатників Google AI Ultra, оновлення Help me write поширюється на тарифи AI Plus та Pro, а також Business Starter, Standard та Plus, Enterprise Starter, Standard та Plus поряд з Google AI Pro for Education.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШІ
