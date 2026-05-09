ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Експерти визначили найкращий кросовер з пробігом

Кросовери досить довго залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів. Власники таких моделей цінують їх за практичність і універсальність. У WhatCar? визначили 10 найкращих кросоверів з пробігом.

Найкращий кросовер з пробігом

Volvo XC40 визнали найкращим кросовером з пробігом. Ця модель випускається з 2017 року і є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Lexus UX.

Експерти відзначили, що Volvo XC40 має стильний дизайн і просторий інтер’єр. Також модель похвалили за великий вибір силових установок — доступні бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні модифікації.

«Я їздив на набагато більших і дорожчих позашляховиках Volvo, і XC40 практично нічим не поступається їм за розкішшю. Це вражає», — розповів редактор розділу вживаних автомобілів у WhatCar? Марк Пірсон.

Крім того, експерти зазначили, що Volvo XC40 є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму сегменті. Також, за їхніми словами, цей кросовер має дуже комфортну підвіску.

ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом:

Volvo XC40 Ford Puma Kia Sportage Peugeot 5008 Audi Q7 Volvo XC90 Kia e-Niro Skoda Enyaq Seat Arona Mercedes EQC

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.