ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом
Кросовери досить довго залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів. Власники таких моделей цінують їх за практичність і універсальність. У WhatCar? визначили 10 найкращих кросоверів з пробігом.
Найкращий кросовер з пробігом
Volvo XC40 визнали найкращим кросовером з пробігом. Ця модель випускається з 2017 року і є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Lexus UX.
Експерти відзначили, що Volvo XC40 має стильний дизайн і просторий інтер’єр. Також модель похвалили за великий вибір силових установок — доступні бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні модифікації.
«Я їздив на набагато більших і дорожчих позашляховиках Volvo, і XC40 практично нічим не поступається їм за розкішшю. Це вражає», — розповів редактор розділу вживаних автомобілів у WhatCar? Марк Пірсон.
Крім того, експерти зазначили, що Volvo XC40 є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму сегменті. Також, за їхніми словами, цей кросовер має дуже комфортну підвіску.
ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом:
- Volvo XC40
- Ford Puma
- Kia Sportage
- Peugeot 5008
- Audi Q7
- Volvo XC90
- Kia e-Niro
- Skoda Enyaq
- Seat Arona
- Mercedes EQC
