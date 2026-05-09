0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом

Технології&Авто
42
Експерти визначили найкращий кросовер з пробігом
Експерти визначили найкращий кросовер з пробігом
Кросовери досить довго залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів. Власники таких моделей цінують їх за практичність і універсальність. У WhatCar? визначили 10 найкращих кросоверів з пробігом.

Найкращий кросовер з пробігом

Volvo XC40 визнали найкращим кросовером з пробігом. Ця модель випускається з 2017 року і є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Lexus UX.
Експерти відзначили, що Volvo XC40 має стильний дизайн і просторий інтер’єр. Також модель похвалили за великий вибір силових установок — доступні бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні модифікації.
«Я їздив на набагато більших і дорожчих позашляховиках Volvo, і XC40 практично нічим не поступається їм за розкішшю. Це вражає», — розповів редактор розділу вживаних автомобілів у WhatCar? Марк Пірсон.
Крім того, експерти зазначили, що Volvo XC40 є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму сегменті. Також, за їхніми словами, цей кросовер має дуже комфортну підвіску.
ТОП-10 найкращих кросоверів з пробігом:
  1. Volvo XC40
  2. Ford Puma
  3. Kia Sportage
  4. Peugeot 5008
  5. Audi Q7
  6. Volvo XC90
  7. Kia e-Niro
  8. Skoda Enyaq
  9. Seat Arona
  10. Mercedes EQC
За матеріалами:
УНІАН
АвтоКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems