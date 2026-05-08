Google створює AI-конкурента OpenClaw — що він вмітиме Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

Google працює над новим AI-агентом для Gemini, який зможе виконувати завдання від імені користувача. Внутрішні тести вже тривають серед співробітників компанії.

Про це повідомляє Business Insider.

Що відомо про новий AI-агент

Google тестує нового AI-агента під назвою Remy у внутрішній версії застосунку Gemini. Він інтегрується з іншими сервісами Google та може виконувати багатоетапні завдання — від роботи і навчання до повсякденних справ.

У внутрішньому описі Remy називають «персональним агентом, який працює 24/7» і з часом вивчає вподобання користувача. Він може відстежувати важливі речі та обробляти складні завдання без постійних команд.

Зараз Remy тестують співробітники Google, а запуск для користувачів ще не анонсували. У документах проєкт описують як внутрішній dogfood-продукт — тобто інструмент для тестування всередині компанії перед публічним релізом.

AI-агенти стають одним із ключових напрямів для великих технологічних компаній, оскільки сучасні моделі вже достатньо сильні для автономного виконання завдань. Google поки не має повноцінного публічного агента, але вже впроваджує «режим агента» в окремих продуктах Gemini залежно від підписки та регіону.

Remy виглядає як більш просунута версія цих інструментів. Він схожий на OpenClaw — ШІ, який став вірусним на початку цього року і може відповідати на повідомлення або проводити дослідження від імені користувачів.

Анонс нових AI-продуктів очікується на конференції Google I/O, де агенти можуть стати центральною темою.

