Як подорожчала перша реєстрація авто — деталі Сьогодні 13:24 — Технології&Авто

При першій реєстрації легкового автомобіля в Україні потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду. Без цього платежу сервісні центри не видадуть номерні знаки.

Про це пише видання Кошт.

Скільки потрібно заплатити

Сума збору залежить від вартості авто та прив’язана до прожиткового мінімуму, який цього року становить 3328 грн. Ставка може складати 3%, 4% або 5% від ціни автомобіля (без ПДВ, якщо він виділений у договорі):

3% — якщо авто коштує до 549120 грн (близько $13 000).

4% — від 549121 до 965120 грн (≈ $13 000 — $23 000).

5% — понад 965121 грн (від ≈ $23 000).

Водночас навіть у разі зміни прожиткового мінімуму протягом року ці межі не переглядатимуться до 1 січня 2027 року.

Хто платить

Збір сплачується лише для легкових автомобілів. Водночас є винятки в платіж не потрібен при:

реєстрації електромобілів,

спадкуванні транспортного засобу за законом,

авто для осіб з інвалідністю, отриманих через органи соцзахисту.

Правила отримання посвідчень водія та вікові межі можуть переглянути та повністю легалізувати цифрові документи. В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства. Про це йдеться в законопроєкті № 15200

Вводиться категорія АМ для мопедів (швидкість до 45 км/год) та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. Деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 — не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.

Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку: з 15 років — мопеди та легкі двоколісні засоби;. з 17 років — категорії B і BE (лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від двох років); з 20 років — потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років — для прямого доступу; з 24 років — автобуси (категорії D і DE), або з 21 року за наявності професійної підготовки.

