Сума збору залежить від вартості авто та прив’язана до прожиткового мінімуму, який цього року становить 3328 грн. Ставка може складати 3%, 4% або 5% від ціни автомобіля (без ПДВ, якщо він виділений у договорі):
3% — якщо авто коштує до 549120 грн (близько $13 000).
4% — від 549121 до 965120 грн (≈ $13 000 — $23 000).
5% — понад 965121 грн (від ≈ $23 000).
Водночас навіть у разі зміни прожиткового мінімуму протягом року ці межі не переглядатимуться до 1 січня 2027 року.
Правила отримання посвідчень водія та вікові межі можуть переглянути та повністю легалізувати цифрові документи. В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства. Про це йдеться в законопроєкті № 15200.
Вводиться категорія АМ для мопедів (швидкість до 45 км/год) та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. Деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 — не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.
Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку: з 15 років — мопеди та легкі двоколісні засоби;. з 17 років — категорії B і BE (лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від двох років); з 20 років — потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років — для прямого доступу; з 24 років — автобуси (категорії D і DE), або з 21 року за наявності професійної підготовки.