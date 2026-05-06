Обережно, металобрухт! Як насправді ошукують покупців авто зі США та ЄС Сьогодні 17:20 — Технології&Авто

Обережно, металобрухт! Як насправді ошукують покупців авто зі США та ЄС

Український авторинок залишається залежним від імпорту вживаних автомобілів. За оцінками експертів, більшість машин на дорогах — це авто, пригнані з-за кордону. Водночас разом із доступнішою ціною покупці часто отримують і приховані проблеми — від наслідків ДТП до скрученого пробігу.

Звідки в Україну везуть авто

Основними постачальниками вживаних автомобілів залишаються США та країни Європи. Найбільшу частку імпорту формують:

Німеччина — близько 20,5%;

Польща — 10,5%;

Франція — 6,8%;

Чехія — близько 5%.

Таким чином, український ринок значною мірою залежить від так званого автомобільного «секонд-хенду» з розвинених країн.

Приховані ризики: ДТП і пробіг

За сухою мовою статистики ховається справжня темна сторона ринку. Імпортне походження — це далеко не завжди сертифікат бездоганної якості. Найчастіше покупці опиняються в пастці двох фатальних проблем: прихованих шрамів від важких ДТП та нахабно скрученого пробігу, який омолоджує авто лише на папері.

За оцінками ринку, значна частина імпортованих авто має аварійне минуле. Зокрема:

близько 80% машин із Німеччини могли потрапляти в ДТП;

з Польщі — близько 68%;

з Франції — показник нижчий, але також відчутний.

Читайте також Батарея чи пробіг: на що звертати увагу при купівлі вживаного електромобіля

Звісно, не всі пошкодження критичні, однак серйозні аварії можуть впливати на безпеку авто в майбутньому.

Чому в Україні автівку з салону може дозволити собі лише частина суспільства — дивіться у відео за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.