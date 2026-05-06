0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обережно, металобрухт! Як насправді ошукують покупців авто зі США та ЄС

Технології&Авто
19
Обережно, металобрухт! Як насправді ошукують покупців авто зі США та ЄС
Обережно, металобрухт! Як насправді ошукують покупців авто зі США та ЄС
Український авторинок залишається залежним від імпорту вживаних автомобілів. За оцінками експертів, більшість машин на дорогах — це авто, пригнані з-за кордону. Водночас разом із доступнішою ціною покупці часто отримують і приховані проблеми — від наслідків ДТП до скрученого пробігу.
Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Звідки в Україну везуть авто

Основними постачальниками вживаних автомобілів залишаються США та країни Європи. Найбільшу частку імпорту формують:
  • Німеччина — близько 20,5%;
  • Польща — 10,5%;
  • Франція — 6,8%;
  • Чехія — близько 5%.
Таким чином, український ринок значною мірою залежить від так званого автомобільного «секонд-хенду» з розвинених країн.

Приховані ризики: ДТП і пробіг

За сухою мовою статистики ховається справжня темна сторона ринку. Імпортне походження — це далеко не завжди сертифікат бездоганної якості. Найчастіше покупці опиняються в пастці двох фатальних проблем: прихованих шрамів від важких ДТП та нахабно скрученого пробігу, який омолоджує авто лише на папері.
За оцінками ринку, значна частина імпортованих авто має аварійне минуле. Зокрема:
  • близько 80% машин із Німеччини могли потрапляти в ДТП;
  • з Польщі — близько 68%;
  • з Франції — показник нижчий, але також відчутний.
Читайте також
Звісно, не всі пошкодження критичні, однак серйозні аварії можуть впливати на безпеку авто в майбутньому.
Чому в Україні автівку з салону може дозволити собі лише частина суспільства — дивіться у відео за посиланням:
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниВживані автоАвторинок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems