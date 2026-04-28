Батарея чи пробіг: на що звертати увагу при купівлі вживаного електромобіля

Навколо вживаних електромобілів досі багато стереотипів: мовляв, батарея швидко старіє, пробіг її добиває, а купівля такого авто — суцільна лотерея. Проте нові дослідження показують: пробіг і вік — далеко не єдині, а часто й не головні критерії при виборі такого авто. Фахівці Auto.Ria розповіли, на що справді варто звертати увагу покупцям.
Батарея
Тягова батарея — найдорожчий вузол електромобіля, тому саме вона найчастіше хвилює покупців. Однак масштабне дослідження британської компанії Generational, яке охопило понад 8 тис. електромобілів 36 марок, показало: поширені страхи часто перебільшені.
Середній показник стану батарей у дослідженні становив 95,15%. Навіть у авто віком 8−9 років медіанний рівень залишкової ємності тримався на рівні 85%, що вище за поширений гарантійний орієнтир у 70% після 8 років або 150 000 кілометрів.
Це ставить під сумнів міф, що вживаний електрокар майже неминуче означає близьку і дорогу заміну батареї.
Пробіг
Ще один поширений страх — великий пробіг. Але експерти кажуть, що цифри на одометрі не дають повної картини.
У звіті зазначено: електромобілі з пробігом понад 160 тис. км часто демонструють 88−95% SoH (залишкової ємності батареї). Ба більше, в окремих випадках трирічні корпоративні авто з великим пробігом мали кращий стан батареї, ніж молодші приватні машини з меншими показниками одометра.
Висновок простий: сам по собі пробіг не визначає реальний стан електромобіля.
Вік авто
Попри оптимістичні результати, вік все ж має значення. Батареї старіють не лише від використання, а й «хімічно».
Чим старіше авто, тим вищий шанс натрапити на акумулятор із помітним зносом, навіть якщо машина мало їздила. Електромобіль, який довго стояв без належного догляду, також може мати проблеми.
«У всіх нас є власні приклади, коли телефон, що пролежав без використання кілька років, після заряджання раптово перестає тримати заряд батареї. Так-от, електромобілі в цьому плані не дуже відрізняються: навіть не використовуючи їх, треба постійно стежити за станом акумулятора, підзаряджати його до необхідного рівня й виконувати всі інші рекомендації виробника», — зазначають експерти.
Тому рік випуску не варто скидати з рахунків, але й переоцінювати його теж не слід.