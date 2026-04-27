5 найпоширеніших поломок смартфонів і як їх уникнути Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Смартфон із розбитим екраном

Більшість проблем зі смартфонами виникає або через необережне користування, або через природне зношування комплектуючих. Найвразливішим традиційно залишається екран, однак є й менш очевидні несправності, які можуть скоротити життя гаджета. Фахівці назвали найпоширеніші поломки смартфонів і дали поради, як уникнути дорогого ремонту.

Найчастіші поломки смартфонів

Серед найпоширеніших проблем лідирує розбитий екран. Навіть загартоване скло не завжди витримує падіння на плитку чи асфальт. Наслідки можуть бути різними — від дрібних тріщин до відмови сенсора чи появи дефектів матриці.

Ще одна типова проблема — зношення або здуття акумулятора. Уже через два-три роки батарея часто втрачає ємність: телефон швидко розряджається, вимикається на холоді, а інколи акумулятор навіть починає деформувати корпус, піднімаючи екран чи задню панель.

Часто користувачі стикаються і з пошкодженням роз’єму заряджання. Через пил, регулярне підключення кабелю або різкі ривки контакти зношуються, і смартфон або перестає заряджатися, або робить це лише в певному положенні кабелю.

Ще один ризик — потрапляння вологи. Навіть у моделях із захистом ущільнювачі з часом зношуються. Через це вода може спричинити корозію внутрішніх плат, а наслідки іноді проявляються лише через кілька тижнів.

До поширених несправностей також належать проблеми з кнопками та динаміками. Кнопки живлення чи гучності з часом засмічуються або виходять з ладу, а динаміки можуть почати хрипіти чи звучати тихіше через пил і вологу.

Як продовжити життя телефону

Щоб зменшити ризик поломок і продовжити термін служби смартфона, експерти радять дотримуватися кількох базових правил:

підтримувати оптимальний режим заряджання та не допускати падіння заряду нижче 40% — це допомагає довше зберегти ресурс акумулятора;

використовувати чохол, який захищає корпус від подряпин і може пом’якшити удар при падінні;

встановлювати захисне скло або плівку, щоб зменшити ризик тріщин і пошкоджень дисплея.

Якщо батарея вже втратила ресурс або пошкодилося скло, заміна цих елементів часто є виправданою — такий ремонт може продовжити життя пристрою ще на кілька років і зазвичай коштує близько 10−15% від початкової ціни смартфона.

Втім, якщо ремонт обходиться у 40−50% вартості пристрою, доцільніше задуматися про купівлю нового гаджета.

Особливо це стосується випадків, коли проблеми пов’язані не лише з окремими деталями, а з критичними компонентами — пошкодженою материнською платою, контролером живлення, перегрівом або відмовою ключових функцій. У таких ситуаціях заміна смартфона часто є більш раціональним рішенням.

