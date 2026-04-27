5 найпоширеніших поломок смартфонів і як їх уникнути
Більшість проблем зі смартфонами виникає або через необережне користування, або через природне зношування комплектуючих. Найвразливішим традиційно залишається екран, однак є й менш очевидні несправності, які можуть скоротити життя гаджета. Фахівці назвали найпоширеніші поломки смартфонів і дали поради, як уникнути дорогого ремонту.
Найчастіші поломки смартфонів
Серед найпоширеніших проблем лідирує розбитий екран. Навіть загартоване скло не завжди витримує падіння на плитку чи асфальт. Наслідки можуть бути різними — від дрібних тріщин до відмови сенсора чи появи дефектів матриці.
Ще одна типова проблема — зношення або здуття акумулятора. Уже через два-три роки батарея часто втрачає ємність: телефон швидко розряджається, вимикається на холоді, а інколи акумулятор навіть починає деформувати корпус, піднімаючи екран чи задню панель.
Часто користувачі стикаються і з пошкодженням роз’єму заряджання. Через пил, регулярне підключення кабелю або різкі ривки контакти зношуються, і смартфон або перестає заряджатися, або робить це лише в певному положенні кабелю.
Ще один ризик — потрапляння вологи. Навіть у моделях із захистом ущільнювачі з часом зношуються. Через це вода може спричинити корозію внутрішніх плат, а наслідки іноді проявляються лише через кілька тижнів.
До поширених несправностей також належать проблеми з кнопками та динаміками. Кнопки живлення чи гучності з часом засмічуються або виходять з ладу, а динаміки можуть почати хрипіти чи звучати тихіше через пил і вологу.
Як продовжити життя телефону
Щоб зменшити ризик поломок і продовжити термін служби смартфона, експерти радять дотримуватися кількох базових правил:
- підтримувати оптимальний режим заряджання та не допускати падіння заряду нижче 40% — це допомагає довше зберегти ресурс акумулятора;
- використовувати чохол, який захищає корпус від подряпин і може пом’якшити удар при падінні;
- встановлювати захисне скло або плівку, щоб зменшити ризик тріщин і пошкоджень дисплея.
Якщо батарея вже втратила ресурс або пошкодилося скло, заміна цих елементів часто є виправданою — такий ремонт може продовжити життя пристрою ще на кілька років і зазвичай коштує близько 10−15% від початкової ціни смартфона.
Втім, якщо ремонт обходиться у 40−50% вартості пристрою, доцільніше задуматися про купівлю нового гаджета.
Особливо це стосується випадків, коли проблеми пов’язані не лише з окремими деталями, а з критичними компонентами — пошкодженою материнською платою, контролером живлення, перегрівом або відмовою ключових функцій. У таких ситуаціях заміна смартфона часто є більш раціональним рішенням.
Поділитися новиною
Також за темою
Як не варто економити на пальному: небезпечні помилки водіїв
Honor представив новий планшет (фото)
BMW представила оновлений електричний флагман i7 (фото)
Meta тестує Instants — новий застосунок із «одноразовими» фото
Oppo представила новий бюджетний смартфон Find X9s (фото)
Які китайські авто обирають українці