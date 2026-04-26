Oppo представила новий бюджетний смартфон Find X9s (фото)
Китайська компанія Oppo презентувала новий бюджетний смартфон Oppo Find X9s.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах, роздільною здатністю у 1256×2760 пікселів та частотою оновлення екрана 120 Гц.
Новий смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 9500s у поєднанні з 12 ГБ оперативною пам’яттю та 256/512 ГБ внутрішньою пам’яттю.
На задній панелі Oppo Find X9s є три камери: основна 50-мегапіксельна з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний телеоб’єктив з оптичною стабілізацією зображення та 50-мегапіксельна надширококутна камера з автофокусом.
Для селфі використовується 32-мегапіксельна камера.
Смартфон має акумулятор із ємністю 7025 міліампер за годину з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Розміри Find X9s становлять 156,98×73,93×7,99 мм, а вага — 202 г.
Він буде доступний у кольорах «опівнічний сірий», «ніжний відтінок лаванди» та «захід сонця». Пристрій працює під управлінням Android 16 з оболонкою ColorOS 16.
Смартфон Find X9s представлений для світових ринків.
