Місце для вашої реклами

Oppo представила новий бюджетний смартфон Find X9s (фото)

Новий смартфон від Oppo
Китайська компанія Oppo презентувала новий бюджетний смартфон Oppo Find X9s.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах, роздільною здатністю у 1256×2760 пікселів та частотою оновлення екрана 120 Гц.
Новий смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 9500s у поєднанні з 12 ГБ оперативною пам’яттю та 256/512 ГБ внутрішньою пам’яттю.
На задній панелі Oppo Find X9s є три камери: основна 50-мегапіксельна з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний телеоб’єктив з оптичною стабілізацією зображення та 50-мегапіксельна надширококутна камера з автофокусом.
Для селфі використовується 32-мегапіксельна камера.
Смартфон має акумулятор із ємністю 7025 міліампер за годину з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Розміри Find X9s становлять 156,98×73,93×7,99 мм, а вага — 202 г.
Він буде доступний у кольорах «опівнічний сірий», «ніжний відтінок лаванди» та «захід сонця». Пристрій працює під управлінням Android 16 з оболонкою ColorOS 16.
Смартфон Find X9s представлений для світових ринків.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
