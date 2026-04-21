Huawei представила перший смартфон із дисплеєм 3:2 (фото) Сьогодні 02:31 — Технології&Авто

Huawei Pura X Max

Huawei показала Pura X Max — один з найоригінальніших сучасних складаних смартфонів.

Особливості моделі

Завдяки широкому дисплею пристрій за дизайном нагадує Apple iPhone Fold. Стилус також дозволяє перетворити цей смартфон на планшет. Pura X Max отримав 5,4″ OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 3:2, значно ширший ніж в Samsung Galaxy Z Fold7. Дисплей має захист від подряпин завдяки склу Kunlun Glass другого покоління. Частота оновлення регулюється від 1 до 120 Гц, а роздільна здатність складає 1848×1264p.

У розкладеному вигляді дисплей Pura X Max складає 7,7″ в альбомній орієнтації. Основний дисплей має роздільну здатність 2584×1828p та з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP59. У розкладеному вигляді він завтовшки 5,2 мм та 11,2 мм у складеному.

Характеристики

Смартфон оснащений основною камерою на 50 Мп з діафрагмою f/1.4−4.0, надширококутною камерою на 12 Мп з f/2.2 та перископічним телеоб’єктивом на 50 Мп з f/2.2 та 3,5-кратним оптичним зумом. Фронталка як на основному, так і на додатковому дисплеї на 8 Мп.

Акумулятор місткістю 5300 мА·год заряджається через USB-C потужністю до 66 Вт. Максимальна потужність бездротової зарядки складає 50 Вт. Смартфон працює на процесорі HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

Початково продажі стартують у Китаї. Вартість базової моделі з 12 ГБ ОЗП та 256 ГБ вбудованої пам’яті складатиме $1610. Топова модель з 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ пам’яті коштуватиме $2050. Коли смартфон з’явиться у широкому доступі поки не відомо.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.