Скільки коштує 8 червня бензин, газ та дизель

Стандартний євробензин А-95 та дизельне пальне Євро тепер коштують 78,90 грн/л та 87,90 грн/л відповідно.
SOCAR також знизила ціни на пальне на 1,00 грн, включно з автогазом.
«Укрнафта» продемонструвала дещо іншу динаміку. Бензин 95 (Energy) повернувся до попередньої ціни, зрівнявшись із 98-м бензином. Проте дизельне пальне навпаки подешевшало на 1,00 грн, і становить 86,90 грн та 84,90 грн відповідно.
Раніше Finance.ua писав, що світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.
Ситуація на світовому ринку залишається вкрай нестабільною, тому будь-які події в світі можуть швидко вплинути на вартість нафти та пального.
У червні ціни на пальне можуть дещо знизитися. Помірною ситуація може залишатися і в липні.
«Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку», — пояснив експерт Льоушкін.