Скільки коштує 8 червня бензин, газ та дизель Сьогодні 14:23 — Технології&Авто

Скільки коштує 8 червня бензин, газ та дизель

У понеділок, 8 червня, OKKO та WOG знизили вартість на бензин та дизель рівно на 1,00 грн. Фірмовий А-95 (Pulls / Mustang) подешевшав до 81,90 грн/л.

Стандартний євробензин А-95 та дизельне пальне Євро тепер коштують 78,90 грн/л та 87,90 грн/л відповідно.

SOCAR також знизила ціни на пальне на 1,00 грн, включно з автогазом.

«Укрнафта» продемонструвала дещо іншу динаміку. Бензин 95 (Energy) повернувся до попередньої ціни, зрівнявшись із 98-м бензином. Проте дизельне пальне навпаки подешевшало на 1,00 грн, і становить 86,90 грн та 84,90 грн відповідно.

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Раніше Finance.ua писав , що світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.

Ситуація на світовому ринку залишається вкрай нестабільною, тому будь-які події в світі можуть швидко вплинути на вартість нафти та пального.

У червні ціни на пальне можуть дещо знизитися. Помірною ситуація може залишатися і в липні.

«Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку», — пояснив експерт Льоушкін.

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