Рейтинг найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США (інфографіка) Сьогодні 19:17 — Технології&Авто

Ford Escape став найпопулярнішим в Україні вживаним авто зі США

За січень-червень українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які автомобілі найчастіше привозять зі США

Найбільшу частку серед імпортованих авто становлять бензинові моделі — 57% від загальної кількості.

Також українці активно купували:

електромобілі — 22%;

гібридні авто — 13%;

дизельні авто — 5%;

автомобілі з ГБО — 3%.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.

Найпопулярнішим вживаним «американцем» з пробігом став Ford Escape.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Раніше Finance.ua писав , що у першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі авто зменшився на 19%, причому спад зафіксовано як серед нових, так і серед вживаних машин.

Лідером серед нових легковиків китайського виробництва став BYD Sea Lion 06, а серед вживаних — BYD Song L.

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