Рейтинг найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США (інфографіка)
За січень-червень українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які автомобілі найчастіше привозять зі США
Найбільшу частку серед імпортованих авто становлять бензинові моделі — 57% від загальної кількості.
Також українці активно купували:
- електромобілі — 22%;
- гібридні авто — 13%;
- дизельні авто — 5%;
- автомобілі з ГБО — 3%.
Середній вік уживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.
Найпопулярнішим вживаним «американцем» з пробігом став Ford Escape.
Раніше Finance.ua писав, що у першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі авто зменшився на 19%, причому спад зафіксовано як серед нових, так і серед вживаних машин.
Лідером серед нових легковиків китайського виробництва став BYD Sea Lion 06, а серед вживаних — BYD Song L.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 бестселерів на європейському ринку нових авто
ПартнерськаДопомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати
Чому влітку потрібно частіше перевіряти тиск у шинах
Найкращі Android-смартфони на сьогодні: від бюджетних до топів
5 надійних авто, які мають доступну ціну (фото)
Дебютував 970-сильний сімейний електрокросовер від Huawei (фото)