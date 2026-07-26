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Рейтинг найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США (інфографіка)

Технології&Авто
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Ford Escape став найпопулярнішим в Україні вживаним авто зі США
Ford Escape став найпопулярнішим в Україні вживаним авто зі США
За січень-червень українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які автомобілі найчастіше привозять зі США

Найбільшу частку серед імпортованих авто становлять бензинові моделі — 57% від загальної кількості.
Також українці активно купували:
  • електромобілі — 22%;
  • гібридні авто — 13%;
  • дизельні авто — 5%;
  • автомобілі з ГБО — 3%.
Середній вік уживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.
Найпопулярнішим вживаним «американцем» з пробігом став Ford Escape.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
Раніше Finance.ua писав, що у першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі авто зменшився на 19%, причому спад зафіксовано як серед нових, так і серед вживаних машин.
Лідером серед нових легковиків китайського виробництва став BYD Sea Lion 06, а серед вживаних — BYD Song L.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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