Intel показала рекордне за 15 років зростання виручки 27.07.2026, 00:09 — Технології&Авто

Акції Intel зросли більш ніж на 13% після публікації фінансового звіту, в якому компанія повідомила про найшвидше зростання виручки за останні 15 років. Основними чинниками стали високий попит на чипи для персональних комп’ютерів, а також рішення для центрів обробки даних і штучного інтелекту.

Про це повідомляє Financial Times.

Виручка перевищила очікування

У другому кварталі 2026 року виторг Intel досяг $16,1 млрд, що на 25% більше, ніж за аналогічний період торік. На поточний квартал виробник чипів прогнозує виручку в діапазоні $15,8−16,8 млрд, що суттєво перевищує очікування аналітиків Волл-стріт.

Компанія поступово відновлює свої позиції після кількох складних років. Серед іншого цьому сприяла підтримка адміністрації Трампа, яка допомагає Intel реалізувати масштабну програму модернізації виробництва та повернути статус провідного американського виробника сучасних чипів.

Intel також повідомила про збільшення капітальних витрат на 2026 рік із $18 млрд до $20 млрд й очікує вищих інвестицій до 2027-го для закупівлі нового виробничого обладнання.

Акції досягали історичних максимумів

Акції Intel вже досягали історичних максимумів навесні після сильного квартального звіту, однак за останній місяць втратили близько 25% вартості через побоювання інвесторів щодо подальшого розвитку буму навколо ШІ. Після публікації нового звіту котирування знову різко пішли вгору.

«Штучний інтелект стимулює безпрецедентний попит на обчислювальні потужності, і Intel має гарні позиції для довгострокового зростання як у розробці чипів, так і у виробництві», — заявив генеральний директор компанії Ліп-Бу Тан.

Найбільше зросли продажі процесорів і рішень для ШІ

Основним драйвером зростання Intel став підвищений попит на процесори та коригування цін. Виручка від продажу власних продуктів сягнула $15,1 млрд, коли аналітики очікували близько $13,6 млрд. Підрозділ Intel Foundry також перевершив прогнози зі збільшенням виручки на 31% до $5,8 млрд. Водночас особливо сильні результати показав бізнес, пов’язаний із дата-центрами та штучним інтелектом — тут виручка зросла на 59%, до $6,3 млрд, що також перевищило прогнози ринку.

Попри скоригований чистий прибуток у $2,2 млрд, за стандартами GAAP Intel показала чистий збиток у $11 млрд. Компанія пояснила це не погіршенням бізнесу, а особливостями бухгалтерського обліку акцій, пов’язаних з її інвестиційною угодою з урядом США.

Intel очікує подальшого зростання ринку

Разом з AMD і Arm компанія очікує подальшого зростання попиту на CPU для AI inference — виконання запитів за допомогою вже навчених моделей штучного інтелекту. Якщо на першому етапі розвитку ШІ домінували графічні процесори, необхідні для навчання моделей, то тепер центральні процесори відіграють дедалі важливішу роль у їхній практичній роботі. Напередодні генеральна директорка AMD Ліза Су підвищила прогноз щодо обсягу світового ринку CPU до кінця десятиліття зі $120 млрд до $220 млрд.

Адміністрація Трампа продовжує підтримувати Intel як єдиного американського виробника, здатного конкурувати з тайванською TSMC у виробництві передових чипів. Торік уряд США придбав 10% акцій компанії, а Ліп-Бу Тан згодом залучив багатомільярдні інвестиції від Nvidia і SoftBank, а також оголосив про співпрацю з Ілоном Маском у межах виробничого проєкту Terafab. До кінця року Intel планує представити власний ШІ-прискорювач, а також прагне залучити до контрактного виробництва великих клієнтів, зокрема Apple, яка зараз співпрацює із TSMC.

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