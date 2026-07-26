Названо найвитриваліші сімейні універсали після 100 тис. км пробігу (фото) Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Audi A4 Avant

Сучасний практичний універсал купують для далеких поїздок або щоденної суворої експлуатації, тому висока надійність вузлів є ключовою вимогою. Видання Auto Bild провело тести понад 20 моделей, починаючи з 2014 року, на дистанції 100 000 км, щоб визначити найвитриваліші варіанти.

Лідери випробувань

Перше місце в рейтингу надійності розділили німецькі моделі Audi A4 Avant та Audi A6 Avant. Обидві машини отримали найвищу оцінку з мінімальною кількістю зауважень.

Модель A4 подолала випробувальний марафон взагалі без жодної поломки, а в A6 за весь час зафіксували лише дрібний збій датчика паркування.

Audi A4 Avant

Нічим не поступився і баварський універсал BMW 320d Touring, який отримав відмінну оцінку та посів другу сходинку.

Автомобіль впевнено проїхав усю дистанцію без технічних проблем, продемонструвавши лише незначні дрібниці під час підсумкового розбирання кузова.

BMW 320d Touring

Надійні альтернативи

На високих позиціях фінішували Ford Focus Turnier з мотором 2.0 EcoBlue та Hyundai i30 Kombi.

Американська модель показала зразкову витривалість салону та механіки, де під час фінального огляду виявили лише незначне відтікання мастила на сальнику.

Ford Focus Turnier

Корейський варіант утратив бали лише через відсутність оновлення навігації та незафіксовану фару на сервісі, хоча технічна частина відпрацювала бездоганно.

Hyundai i30 Kombi

Чудові результати з високими оцінками також показали Volkswagen Passat Variant, Volvo V90 Cross Country, Skoda Octavia Combi та Mercedes-Benz C-Class.

Водночас деякі популярні авто, такі як Ford Mondeo Turnier та Renault Clio Grandtour, опинилися в кінці списку через часті дрібні поломки під час тривалих поїздок.

Рейтинг надійності універсалів

Audi A4 Avant (B9) — 2 штрафні бали (оцінка 1) Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic (C8) — 2 штрафні бали (оцінка 1) BMW 320d Touring (G21) — 3 штрафні бали (оцінка 1) Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue (4-те покоління) — 5 штрафних балів (оцінка 1-) Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI (GD) — 5 штрафних балів (оцінка 1-) Audi A6 Avant 2.0 TDI (C7) — 6 штрафних балів (оцінка 1-) Audi RS 4 Avant (B9) — 8 штрафних балів (оцінка 1-) Mercedes C 250 d 4Matic T (S 205) — 8 штрафних балів (оцінка 1-) VW Passat Variant 1.8 TSI (B8) — 8 штрафних балів (оцінка 1-) Volvo V90 Cross Country — 8 штрафних балів (оцінка 1-) Skoda Octavia III Combi 2.0 TDI — 9 штрафних балів (оцінка 2+) Mercedes E 350 CDI T (S 212) — 12 штрафних балів (оцінка 2+) Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD (3-тє покоління) — 12 штрафних балів (оцінка 2+) Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI — 14 штрафних балів (оцінка 2) Mercedes E 220 d T-Modell (S 213) — 15 штрафних балів (оцінка 2) Volvo V60 D2 DRIVE (1-ше покоління) — 15 штрафних балів (оцінка 2) Hyundai i40 Kombi blue 1.7 CRDI — 17 штрафних балів (оцінка 2-) Skoda Fabia III Combi 1.2 TSI — 24 штрафні бали (оцінка 3+) BMW 540i xDrive Touring (G31) — 25 штрафних балів (оцінка 3) Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost (5-те покоління) — 27 штрафних балів (оцінка 3) Renault Clio IV Grandtour TCe 90 Luxe — 29 штрафних балів (оцінка 3-)

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