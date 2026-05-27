Що буде з цінами на пальне влітку

Світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.

Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Вечір.LIVE.

Чого чекати від цін на пальне влітку

За словами експерта, ситуація на світовому ринку залишається вкрай нестабільною, тому будь-які міжнародні події можуть швидко вплинути на вартість нафти та пального.

«Ми живемо у дуже волатильному ринку, у дуже волатильному світі. Зранку пан Трамп може домовлятися про мир, а потім ми бачимо військові літаки, які прямують на Близький Схід. Тож все може перевернутися догори дригом», — зазначив експерт.

Льоушкін вважає, що у червні ціни на пальне можуть дещо знизитися. Помірною ситуація, за його словами, може залишатися і в липні.

Чому пальне може подорожчати влітку

Водночас експерт попередив, що вже наприкінці літа ринок може зіткнутися з новою хвилею подорожчання.

«Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку», — пояснив Льоушкін.

Він наголосив, що через геополітичні ризики довгострокові прогнози щодо вартості пального залишаються дуже умовними, адже ситуація на ринку може змінитися у будь-який момент.

