НКРЕКП знизила тарифи на зберігання газу для «Укртрансгазу»

В Україні запроваджують нову модель регулювання газосховищ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 травня 2026 року ухвалила рішення щодо переходу Укртрансгаз на стимулююче регулювання у сфері зберігання природного газу. Також регулятор затвердив довгострокові параметри регулювання та нові тарифи на послуги зі зберігання, закачування й відбору газу.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

«Ухвалені рішення формують нову модель функціонування оператора газосховищ та створюють передумови для довгострокового планування діяльності, підтримання належного технічного стану інфраструктури та її подальшого розвитку», — зазначили в Комісії.

Ухвалені рішення передбачають перехід від моделі регулювання «витрати+» до багаторічного стимулюючого регулювання. Зміни впроваджуються відповідно до нової Методики, яку НКРЕКП затвердила у березні 2026 року.

Регулятор пояснив, що рішення ухвалили з урахуванням підготовки до наступного опалювального сезону та необхідності створення достатніх запасів газу для стабільного проходження зими. У зв’язку з цим НКРЕКП знизила тариф на послуги зберігання природного газу.

Які тарифи почнуть діяти з 1 червня

З 1 червня 2026 року діятимуть такі тарифи:

послуги зі зберігання природного газу — 0,36 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ;

послуги із закачування газу — 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ;

послуги з відбору газу — 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ.

Також для стимулювання довгострокового бронювання потужностей НКРЕКП запровадила нові знижувальні коефіцієнти, які враховують замовлення потужності на рік (річна потужність, об’єднана потужність).

