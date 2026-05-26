НКРЕКП знизила тарифи на зберігання газу для «Укртрансгазу»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 травня 2026 року ухвалила рішення щодо переходу Укртрансгаз на стимулююче регулювання у сфері зберігання природного газу. Також регулятор затвердив довгострокові параметри регулювання та нові тарифи на послуги зі зберігання, закачування й відбору газу.
«Ухвалені рішення формують нову модель функціонування оператора газосховищ та створюють передумови для довгострокового планування діяльності, підтримання належного технічного стану інфраструктури та її подальшого розвитку», — зазначили в Комісії.
Ухвалені рішення передбачають перехід від моделі регулювання «витрати+» до багаторічного стимулюючого регулювання. Зміни впроваджуються відповідно до нової Методики, яку НКРЕКП затвердила у березні 2026 року.
Регулятор пояснив, що рішення ухвалили з урахуванням підготовки до наступного опалювального сезону та необхідності створення достатніх запасів газу для стабільного проходження зими. У зв’язку з цим НКРЕКП знизила тариф на послуги зберігання природного газу.
Які тарифи почнуть діяти з 1 червня
З 1 червня 2026 року діятимуть такі тарифи:
послуги зі зберігання природного газу — 0,36 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ;
послуги із закачування газу — 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ;
послуги з відбору газу — 290,45 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ.
Також для стимулювання довгострокового бронювання потужностей НКРЕКП запровадила нові знижувальні коефіцієнти, які враховують замовлення потужності на рік (річна потужність, об’єднана потужність).