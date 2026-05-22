За даними відомства, оператори АЗС у рф втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92 — найпопулярнішої марки палива в країні. АІ-95 приносить символічні 47 копійок прибутку з літра, що при нинішній інфляції та вартості кредитів є економічним еквівалентом нуля.
У гонитві за валютним виторгом Кремль стимулює експорт нафтопродуктів, штучно обмежуючи пропозицію на внутрішньому ринку. Так як залізниці перевантажені військовими вантажами, цистерни з паливом затримуються, а тарифи на перевезення ростуть, тому маржа зникає.
Крім того, НПЗ без західних присадок і запчастин закладають санкційні ризики в оптову ціну, яку роздріб не може повністю перекласти на споживача через адміністративні обмеження.
«Єдиний сектор, що поки тримається, — дизельне пальне з прибутком 3,68 рубля за літр. Але й цей показник під тиском: армія споживає дизель у промислових обсягах», — повідомляють у розвідці.
Там додають, що до кінця 2026 року аналітики очікують на хвилю банкрутств мереж АЗС і неминуче зростання цін на паливо.
Наразі Кремль стоїть перед «вибором без вибору»:
підняти ціни на бензин й отримати соціальне напруження,
продовжувати знекровлювати галузь і рухатися до фізичного дефіциту на заправках.
«Концепція «енергетичної наддержави» трансформувалася у нову форму: тепер росія — це місце, де нафти стільки, що її вигідно продати кому завгодно, окрім власних громадян.
З такими темпами «успішного імпортозаміщення» до кінця 2026 року головним тюнінгом для російського автопрому стане не новий двигун, а педальний привід — він принаймні не потребує АІ-92, на якому країна так старанно вчиться заробляти від’ємні гроші", — підсумовують у розвідці.